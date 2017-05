Vor gut zwei Wochen, am Ostersamstag, hatten die «Wings» in der 24. Runde in der Süd­schweiz brillant aufgespielt und den Favoriten entzaubert. Und ihr 64:58-Erfolg war für die Luganesi wohl ein Warnsignal, dass das Birstaler Kombinat zwar wenig Kadertiefe hat, die Spitze jedoch zu ausserordentlichen Leistungen fähig ist.

Der Routinier entschied

«Wings verteilen keine Osterhasen», hatte die Starwings-Homepage tituliert. Diesmal waren es die Tigers, wie sich Lugano gerne nennt, welche zu keinen Konzessionen bereit waren. Bis zum 17:15 (9. Minute) verlief die Partie ausgeglichen, auch wenn die Gäste aus Birs­felden nie in Führung lagen.

Dann erfolgte jedoch jener Bruch, der den Vergleich bereits entschied. Acht Minuten später, in der 17. Matchminute, stand es 44:25 – der Favorit hatte wie das einstige «Grande Lugano» (das es heuer nicht mehr ist) aufgespielt. Mitverantwort­lich für diesen Lauf war Derek Stockalper (33). Der Amerikaner mit Schweizer Lizenz (in Vevey geboren und in den USA aufgewachsen sowie basketballerisch ausgebildet) setzte sechs von sieben Dreiern in den Korb.

Der 196 Zentimeter grosse Flügelspieler, der seit 2007 in Lugano spielt und damit der dienstälteste Akteur beim gleichen Verein ist, war je­ner Routinier, den Lugano brauchte, um den Unterschied auszumachen. Die Südschwei­zer können den «Schweizer» Jules Aw (warum der Senegalese als nationaler Akteur spielen darf, bleibt das letzte Rätsel im Schweizer Basketball) als achten Mann einsetzen – ein Luxus, denn Aw war zuletzt oft Topskorer seiner Equipe.

«Wings» gewinnen 2. Halbzeit

Den Gästen ist zugute zu halten, dass sie nie aufgaben, vorbildlich kämpften, teils gut kämpften, aber keine echte Option auf eine Kehrtwendung erhielten. Nach 25 Minuten, beim Skore von 50:40, folgten einige Refentscheide, die man – milde ausgedrückt – als sehr wohlwollend für den Gastgeber bezeichnen muss.

«Hätten wir den Rückstand auf un­ter zehn Punkten reduzieren können, wer weiss...», so Starwings-Cheftrainer Roland Pav­loski. «Wir haben die zweiten 20 Minuten für uns entschieden und waren auf Augenhöhe mit Lugano. Das gibt uns Zuversicht für das zweite Spiel vom Dienstagabend», so der Birs­felder.

Dass die «Wings» für die Anreise, wegen zwei Staus vor Luzern und am Gotthard, gut fünf Stunden benötigten, war auch nicht hilfreich. Aber egal, wie lange die zweite Fahrt ins Tes­sin morgen/heute Dienstag dauern wird – die Favoritenrolle liegt bei Lugano, das in den Playoffs aufgezeigt hat, dass es halbwegs weiterhin «grande» ist.