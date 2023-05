Generalversammlung Der FC Basel und das Werben um Vertrauen Die 129. Mitgliederversammlung des FC Basel verdeutlicht, dass der Graben zwischen Verein und Profi-AG weiter existiert. David Degen wird dessen ungeachtet mit 95 Prozent der Stimmen von 922 Mitgliedern das Vertrauen als Verwaltungsratspräsident geschenkt und Reto Baumgartner als Präsident des Vereins bestätigt.

Geschlagene drei Stunden arbeitete sich der FC Basel am Montagabend an seiner Traktandenliste ab. Und während die Zahlen des Geschäftsjahres 2022, das mit einem Minus von 1,2 Millionen Franken abgeschlossen wurde, noch einen überschaubaren Raum einnahmen, war es vor allem das Verhältnis von Verein und der FC Basel 1893 AG, das die rotblaue Gemeinde nach wie vor beschäftigt.

Dass dieses belastet ist nach dem Vorstoss der AG, die anfangs des Jahres ein Viertel des Defizits auf den Verein, der 25 Prozent der Aktien hält, abwälzen wollte, kam klar zum Ausdruck. Zumindest vonseiten des Vereins, für den Vorstandsmitglied Tobias Adler festhielt: «Wir haben probiert, kooperativ und unterstützend zu sein. Trotzdem kam es zu Meinungsverschiedenheiten, die nicht abschliessend beseitigt werden konnten.» Sein Appell lautete: «Es geht nur, wenn gegenseitiges Vertrauen herrscht.»

«Wir starteten nicht bei Null sondern bei Minus»

Um dieses warben bei einem Talk, der in die 129. ordentliche Mitgliederversammlung in der Messe Basel eingebettet war, die vier Aktionäre der FC Basel Holding AG. Tief blicken liess Ursula Rey-Krayer, als sie bekannte: «Wir starteten nicht bei Null sondern bei Minus. Unser Ziel ist es, dass keiner mehr zweifelt, dass wir das Beste für den FCB wollen.»

Nach dem Aufschrei zu Jahresbeginn um die 300'000 Franken, die der Verein, der diese Mitteln nicht hat, ans Defizit beisteuern sollte, hatten die Aktionäre das komplette Defizit getragen. So wie es in der Ära von Gigi Oeri des öfteren der Fall gewesen war.

Eine Lösung, wie mit dem 25-Prozent-Anteil des Vereins künftig umgegangen werden soll, hat sich in der Zwischenzeit nicht ergeben. Da scheint der Graben nach wie vor zu existieren. Vereinspräsident Baumgartner sagte dazu: «Wir haben das Konstrukt mit Anteilen an der AG kritisch hinterfragt und sind stand heute der Meinung, dass dieses Konstrukt gut ist. Das haben die letzten drei Jahre gezeigt.»

Derzeit hat Carol Etter als Delegierte des Vereins Einsatz im Verwaltungsrat der AG und damit eigentlich Einblick. Dazu sagt Aktionär Andreas Rey: «Wir haben kein Problem damit, dass der Verein eine Stimme hat. Aber es ist unnötig, dass wir im Falle eines Verlusts Sonderlösungen finden müssen.»

Fast fromm klang der Wunsch von Verwaltungsratspräsident David Degen: «Alles muss wieder eine Einheit werden. Wenn wir vier AG-Verwaltungsräte auch der Vereinsvorstand wären, wäre es nie zu Diskussionen gekommen.» Zur Wahl in dieses Gremium stellte sich allerdings niemand der vier Hauptaktionäre; vorgeschlagen wurde auch niemand von ihnen.

95 Prozent Zustimmung für David Degen

Bei allem schwellenden Misstrauen, das die Verwaltungsräte spüren: Die Zustimmung der 922 Stimmberechtigten war ihnen dennoch sicher: Mit 95 Prozent erhielt David Degen ungefähr das Vertrauen, das ihm schon vor einem Jahr von rund 50 Mitgliedern weniger geschenkt worden war. Auch seine drei Mitaktionäre erhielten noch weniger Gegenstimmen und Enthaltungen.

Aktuell hat Degen ganz andere Baustellen. Die 1:6-Klatsche am Sonntag in St. Gallen und die möglichen Folgen («Ich ermahne jeden intern jeden Tag, dass die Liga unser täglich Brot ist. Das haben die Spieler am Sonntag leider ignoriert») und den Europacup-Halbfinal am Donnerstag: «Wir wünschen uns alle das Finale, aber es wird eine extrem harte Aufgabe am Donnerstag und ich hoffe, dass der zwölfte Mann die Mannschaft tragen wird. Wichtiger sind aber drei Siege aus den letzten drei Meisterschaftsspielen.»

Wirtschaftlich wird es für den FCB im Erfolgsfall einfacher, das strukturelle Defizit von aktuell 15 auf 5 Millionen zu reduzieren, was Andreas Rey als Ziel postulierte. 2022 betrug der Ertrag 73 Millionen Franken, vier Millionen schoss die Holding als Darlehen ein und erstmals wurden Spielerwerte aktiviert, um die Bilanz auszugleichen.

Frauenfussball neu bei der AG angesiedelt

Einen ersten Schritt, den Verein zu entlasten, hat die Mitgliederversammlung gemacht mit dem mit wenigen Gegenstimmen angenommenen Wechsel der Frauenfussballabteilung vom Verein in die FC Basel 1893 AG rückwirkend auf den 1. Januar 2023. Für den Verein hat das eine grosse Auswirkung, weil dadurch die Unterdeckung der Vereinsrechnung – 2022 waren das 900'000 Franken – der Vergangenheit angehören soll. Allein der Frauenfussball kostete rund 1,2 Millionen Franken.

Theo Karapetsas, seit kurzem Chef der Abteilung und künftig direkt Degen unterstellt, sowie Nachwuchsleiter Pascal Troentlé skizzierten, wie sie Professionalisierung vorantreiben und den Mädchenfussball in Basel und Region fördern wollen.

Der Vorstand des Vereins besteht künftig nur noch aus fünf Mitgliedern. Benno Kaiser, seit 2009 im Gremium und darüber hinaus viele Jahre im Nachwuchsbereich und im Frauenfussball für den FCB tätig, scheidet aus. Mit Glanzresultaten wiedergewählt wurden Tobias Adler, Dominik Donzé, Edward Turner, Reto Baumgartner und Carol Etter, sie als einzige mit 100 Prozent Zustimmung. Baumgartner als Vereinspräsident und Etter als Delegierte des Vereins in der Profi-AG wurden per Akklamation in diesen Positionen bestätigt.

Ovationen für Gusti Nussbaumer

Emotionaler Höhepunkt des Abends war die Ernennung von Gusti Nussbaumer zum Ehrenmitglied. 54 Jahre war er in verschiedenen Funktionen für den FC Basel tätig, erlebte 15 Präsidenten 29 Trainer und Laudator Peter Epting, selbst FCB-Präsident von 1992 bis ‘96, präzisierte: «Ich habe nachgeschaut: Bei der Gründung des Vereins war Gusti nicht dabei.» Mit einer minutenlangen Ovationen dankte die Versammlung dem ewigen Nussbaumer.