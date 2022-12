Handball Den roten Faden in der Kabine vergessen: RTV Basel verliert gegen den Spitzenreiter und Handballstar Andy Schmid Der RTV Basel kann eine Halbzeit mit dem Tabellenführer aus Luzern-Kriens mithalten, verliert dann aber deutlich.

Basil Berger konnte einige Akzente im Basler Spiel setzen. zVg/RTV Basel

Mit Vorfreude wurde das Spiel RTV Basel gegen den HC Kriens-Luzern im Rankhof erwartet. Dabei drehte es sich nicht unbedingt um die Partie an sich – der Tabellenerste aus Luzern gewann erwartungsgemäss deutlich gegen den Tabellenvorletzten aus Basel – sondern um einen ganz besonderen Spieler: Andy Schmid. Einer der besten Schweizer Handballer war nach seinem zwölfjährigen Ausflug nach Deutschland am Anfang der Saison nach Hause in die Schweiz zurückgekehrt und stand nun für sein Team aus Luzern das erste Mal im Basler Rankhof auf dem Feld.

Mit im Gepäck hat der mittlerweile 39-jährige Rückraumspieler zahlreiche Erfolge: Von 2013 bis 2018 wurde der Schweizer fünf Mal in Folge zum Spieler der Saison der Handball-Bundesliga, gewann mit seinen Rhein-Nackar Löwen zweimal den Meistertitel und dreimal den Supercup. Auch einen europäischen Erfolg konnte er mit dem Bundesliga-Team feiern: 2013 gewannen sie den EHF Europa Pokal.

Und auch in seiner 20. Saison als Handballprofi beweist Andy Schmid, dass er mit seinen 39 Jahren immer noch zu den Besten gehört: Er traf bereits 134 Mal für seine Farben und ist damit für ein Viertel aller Tore verantwortlich.

Im Spiel gegen die Realturner am Samstagabend tut er sich anfangs mit dem punkten allerdings schwer. Denn vor allem der Basler Maximilian Freiberg kann sich einige Male gut gegen den Luzern-Topskorer behaupten, sodass dieser erst in der 15. Minute zu seinem ersten Wurfversuch kommt und diesen zum 9:9-Ausgleich nutzen kann. «Es ist etwas sehr spezielles so einen Spieler gegenüber zu haben, weil man ihn immer im Fernsehen gesehen hat,» sagt Freiberg. Und weiter: «Trotzdem versucht man sich immer klar zu machen, der kocht auch nur mit Wasser. Man probiert es ein bisschen herunterzubrechen, aber es ist natürlich schon cool.»

Mit seiner ruhigen und überlegten Spielweise dirigiert Andy Schmid seine Mitspieler auf dem Feld. Wie erfolgreich ihr Zusammenspiel ist, spiegelt sich in ihrer Tabellensituation wieder. Letztes Jahr beendete Luzern-Kriens noch auf Rang sechs die Saison, dieses Jahr zählen sie plötzlich zum Titelanwärter-Kreis.

Verletzungspech für den RTV Basel geht weiter

Eine andere Vorbereitung gab es vor dem Spiel für die Basler trotzdem nicht: «Wir erarbeiten immer Sachen gegen unseren Gegner. Und wenn der Gegner Andy Schmid ist, dann muss man noch mehr Sachen erarbeiten», erklärt Trainer Ike Cotrina, der gleich auf neun Spieler verletzungsbedingt verzichten muss. Darunter Aleksander Spende und Jorge Paban Lopez, die zuletzt verlässlich trafen.

Trotzdem beginnt das Spiel auf Augenhöhe und beinahe jeder Wurf ist ein Treffer. Punktet Basel, legt Luzern nach. Tun sie es mal nicht, kann Basel den Gegenstoss aber meist nicht verwerten. In der 22. Minute geht Luzern das erste Mal in Führung und kann einen weiteren Basler Fehler zur doppelten Pausenführung verwerten. «Wir haben uns vor dem Spiel gesagt, heute gehen wir einfach voll rein, ohne Druck, weil unsere Topstars fehlen,» sagt Freiberg. «Und das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir in der ersten Halbzeit umgesetzt.»

Den RTV Basel verlässt die Kraft gegen ruhige Luzerner

Nach Wiederanpfiff geht es schnell: Binnen fünf Minuten liegen sechs Punkte zwischen den Teams. Basels Eigenfehler häufen sich, während Luzern bemüht ist ruhig zu spielen und so jeden Wurf im Netz unterbringt.

Das Heimteam bekommt kaum noch Zugriff auf das Spiel, spätestens jetzt machen sich die neun Verletzungen deutlich bemerkbar, denn viele Wechsel kann Trainer Cotrina nicht vornehmen, der sagt: «Ich glaube wir haben in der ersten Halbzeit Dinge gemacht, mit denen sie nicht gerechnet haben. Das konnten sie in der zweiten Halbzeit korrigieren.»

Auch die Stimmung auf den Rängen klingt langsam ab. Ein Fan sagt beim 22:31-Rückstand nur noch: «Jetzt wirds hässlich» Aus Basler Sicht behält er bei dem 26:36-Endstand wohl recht, doch vor allem die kleinen Fans freuen sich über den Besuch des Handballstars Andy Schmid trotzdem und belagern ihn nach Spielende sofort für Autogramme und Fotos.

Basel – Luzern-Kriens 26:36 (17:19)

Rankhof, Basel. – 650 Zuschauer. – Schiedsrichter: H. Albert Gallardo, O. Albert Gallardo. – Turnover: 9:6. – Wurfquote: 58:78%. – Torhüter: 16:33%.

Basel: Kühner (4 Paraden/17 Würfe), Hoppe (3/26); Berger (3 Tore), Lapajne (5), Esono Mangue (4), Mauron (4), Brandt, Freiberg (4), Halmagyi (1), Voskamp (2), Basler (3).