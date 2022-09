Handball Einbruch zum Auftakt: Der RTV geht nach der Pause in Bern baden Der RTV Basel verliert das erste Spiel der neuen Saison gegen den BSV Bern deutlich mit 27:40. Der RTV zeigt in der ersten Halbzeit eine starke Leistung. Doch dann häufen sich die Fehler und die Basler müssen sich geschlagen geben.

Aleksander Spende war der einzige Basler, der regelmässig die Berner Abwehr überwinden konnte. Juri Junkov (Archiv)

Am Anfang ist das erste Spiel der neuen Saison zwischen dem RTV Basel und dem BSV Bern ziemlich ausgeglichen. Beide Mannschaften stehen kompakt in der Verteidigung und schenken dem Gegner keinen Raum. Da keine Mannschaft die Lücken finden kann, sind die Spieler häufig gezwungen, aus ferner Distanz aus dem Rückraum zu werfen. Das klappt nicht immer.

Auch die Heimfans machen sich lautstark bemerkbar. 436 Zuschauer sind an diesem Donnerstagabend in der Arena in Gümligen dabei. Mit ihrem Jubel und ihrer Unterstützung tragen sie stark zur guten Leistung ihrer Mannschaft bei.

Es dauert knapp neun Minuten, bis die Gastgeber den Durchbruch finden und mit zwei Toren Abstand in Führung gehen. Marco Strahm trifft zum 6:4. Diesen Vorsprung können die Berner erst einmal ausbauen. In der 16. Minute führen sie mit 9:6 und die Basler sehen sich zu einem Timeout gezwungen.

Nach dem Timeout wendet sich das Blatt kurzfristig. RTV-Topskorer Aleksander Spende trifft zweimal innerhalb von zwanzig Sekunden. Die Realturner greifen mit einem schnellen Tempo an und der Gegner kommt nicht damit zurecht. In der 22. Minute bekommt Spende den Ball, macht einen Überzieher und durchbricht die Abwehr, bevor er den Ball in die obere rechte Ecke zum Ausgleich (11:11) platziert. Die Bank des RTV jubelt laut.

Die Berner versuchen im Anschluss einen schnellen Angriff zu machen und werfen aus weiter Distanz. Allerdings wehrt RTV-Goalie Yasin Kühner den Ball blitzschnell mit seinem Knie ab. Die Bank jubelt noch lauter. Es folgen drei Tore von beiden Seiten bis zum Halbzeitpfiff.

Auch taktische Wechsel bringen nichts

Nach dem Seitenwechsel läuft vieles schief. Es sind erst sieben Minuten gespielt, da muss Cheftrainer Ike Cotrina schon ein Timeout nehmen. Denn was kurz nach der Pause geschieht, gefällt ihm gar nicht. Schon vier Minuten nach Wiederanpfiff liegen die Gastgeber mit vier Toren in Führung. «Mit dem Timeout wollte ich andere Abwehrsysteme probieren und verschiedene Lösungen im Angriff finden», sagte er nach dem Spiel.

Das Timeout zeigt keine Wirkung. Nicht mal fünf Minuten später muss Cotrina schon sein letztes Timeout nehmen, weil der Gegner jetzt mit 26:18 führt. Der BSV Bern ist voll im Spielmodus, kann mit einfachen Pässen die Lücken finden und mühelos Tor um Tor erzielen. Auch jeder Ballverlust vom RTV wird gnadenlos bestraft und die Hausherren können mit ihren Konterangriffen den Vorsprung weiter ausbauen.

Das Hauptproblem der Gäste an dieser Partie bestand darin, den Kreisläufer richtig zu übernehmen und zu übergeben. Das zeigt sich vor allem in der 50. Minute. Ein Berner rennt auf die Verteidigung zu, drei Basler orientieren sich auf ihn und dadurch steht der Kreisläufer ganz frei. Der kann den Pass ganz leicht fangen und aus bester Position zum 33:24 abschliessen. Auf diese Art und Weise erzielt der Berner Kreisläufer Hannes Nyström sieben Treffer.

In den letzten zehn Minuten ändert sich nicht viel. So muss sich der RTV Basel am Schluss mit 27:40 deutlich geschlagen geben. Die nächste Gelegenheit für den RTV zu punkten, bietet sich bereits am Sonntag, wenn er wieder auswärts gegen den Aufsteiger HSC Kreuzlingen spielt.

BSV Bern - RTV 40:27 (14:14)

Gümligen Arena. 436 Zuschauer. SR: Castineiras, Zwahlen. Turnover 3:5. Wurfquote: 70:56%. Torhüterquote 34:18%.

Bern: Ferrante (8 Paraden von 21 Würfen), Bringolf (6/20); Jauer (2), Kaleb (8), Baumgartner (6), Getzmann (4), Aellen (2), Weingartner (2), Strahm (3), Nyström (7), Rohr (4), Arn (2), Allemann, Gantner.

RTV: Kühner (9/42), Santele (0/7); Spende (13 Tore), Esongo (4), Mauron (2), Freiberg (2), Basler (2), Paban (1), Berger (1), Voskamp, Halmagyi, Dietwiler, Brandt, Koc.