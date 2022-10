Handball Vom Weg überzeugt: Der RTV Basel ist trotz einem durchwachsenen Saisonstart zuversichtlich Der RTV Basel verliert mit 36:30 auch in Bern, verfällt trotz schlechtem Start aber nicht in Aktionismus.

Trotz missglücktem Saisonstart ist der Teamgeist beim RTV Basel stark. zVg

Nach dem Sieg am vergangenen Wochenende gegen St. Gallen bekam es der RTV Basel am Samstag mit dem BSV Bern zu tun. Das Spieltempo war von Anfang an sehr hoch, denn es war ein direktes Duell zwischen dem Tabellenneunten und dem Tabellenachten.

Beide Mannschaften wirkten konzentriert und entschlossen. Jedoch gingen die Berner nach fünf Minuten Spielzeit mit 3:0 in Führung. Zwar konnten die Hausherren vorne die Lücken finden und zum Abschluss kommen, doch sie konnten oft den BSV-Torwart nicht bezwingen. Der Nati-Torwart Aurel Bringolf zeigte nämlich eine bärenstarke Partie und verbuchte mehrere Big Saves.

Nach zwanzig gespielten Minuten hatte er eine Paraden-Quote von 50 Prozent. Hingegen hatten die RTV-Goalies Yasin Kühner und Michael Hoppe nach der ersten Hälfte eine gemeinsame Quote von 15 Prozent.

Nach dem Seitenwechsel zeigte der RTV Basel wieder auf, wieso man in der aktuellen Saison nur vier Punkte auf seinem Konto hat. Je hektischer und emotionaler das Spiel wurde, desto mehr Fehler schlichen sich ins Basler Spiel.

Trainer und Captain finden deutliche Worte

Cheftrainer Ike Cotrina sah es nicht anders. «Heute konnten wir nicht mit dem Stress umgehen. In der hitzigen Phase haben wir ungewöhnliche Fehler gemacht», sagte er nach dem Spiel. Es folgten Minuten, in denen nur die Gäste trafen und so endete das Spiel mit 36:30 für den BSV Bern. Auch RTV-Co-Captain Basil Berger war mit der heutigen Leistung unzufrieden. «Heute haben wir schlecht gespielt. Da müssen wir nicht darüber diskutieren», sagte er nach dem Spiel.

Das Verletzungspech hört nicht auf

Zehn Spiele, vier Punkte. Zweimal gewonnen, achtmal verloren. Macht in der Summe Rang neun für den RTV Basel in der Tabelle der insgesamt zehn NLA-Teams. Auf den ersten Blick scheint das Saisonziel, nämlich die Playoffs zu erreichen, in weiter Ferne zu sein. Doch die Verantwortlichen sehen das Glas lieber halb voll.

Vizepräsident Tom Ryhiner sagt: «Wir sind auf dem Weg, langfristig ein Spitzenteam zu sein. Die Entwicklung ist deutlich spürbar. Wir haben ein stärkeres Team als letztes Jahr, auch wenn uns die Punkte fehlen.» Zusätzlich betont Ryhiner, dass der Verein viel Potenzial hat. «Ich schaue positiv in die Zukunft und denke, dass wir Chancen haben, die Playoffs zu erreichen.»

Das Verletzungspech macht dem Trainer zu schaffen. «Klar haben wir einen anderen Saisonstart erwartet. Allerdings haben die schweren Verletzungen unsere Situation nicht einfacher gemacht», sagte Cotrina. Kreisläufer und Verteidigungschef Igor Cagalj musste die ersten sieben Spiele der Saison aufgrund einer gebrochenen Nase aussitzen. Stammgoalie André Willimann und Neuzugang Roman Bouilloux haben sich vor der Saison das Kreuzband gerissen und werden fast die ganze Saison aussitzen müssen.

Und in der Partie gegen Bern verletzte sich am vergangenen Wochenende auch noch der neue Torwart Michael Hoppe bei einer Parade und musste nach dem Spiel zum Notfall gebracht werden. Wie lange er nicht spielen kann, bleibt noch unklar.

Trotz des ungeschickten Saisonstarts betont Flügelspieler Maurus Basler, dass die Stimmung in der Garderobe immer noch sehr gut sei. «Wir haben alle mit Ike ein super Verhältnis. Wir sind alle überzeugt von dem Weg, den wir gehen und alle mit an Bord. Auch trotz der heutigen Enttäuschung wird sich das überhaupt nicht ändern.» Von Aktionismus ist rund um die Rankhofhalle nichts zu spüren. Eigentlich ein gutes Zeichen.

Telegramm RTV Basel – BSV Bern 30:36 (13:17) Rankhof, Basel. – 300 Zuschauer. – SR: Brunner, Salah. – Turnover 8:9. – Wurfquote: 59:73%. – Torhüter: 16:33%. Basel: Kühner (1 Parade/17 Würfe), Hoppe (6/26); Berger (1 Tor), Halmagyi, Lapajne (4), Gagalj (1), Esono Mangue (2), Voskamp, Mauron (5), Basler (5), Brandt, Spende (8), Freiberg (2), Paban Lopez (2).

Weitere Spiele und Tabelle der NLA:

Schaffhausen - St. Gallen 38:33. Kreuzlingen - Zürich 30:30. - Rangliste: 1. Schaffhausen 12 Spiele/20 Punkte. 2. Kriens-Luzern 10/18. 3. Winterthur 10/17. 4. Zürich 9/11. 5. Aarau 9/9. 6. Bern 11/7. 7. Thun 11/7. 8. St. Gallen 10/6. 9. Basel 10/4. 10. Kreuzlingen 10/3.