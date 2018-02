Nach den ersten zwei gespielten Runden in der Auf-/Abstiegsrunde SPL1/SPL2 steht Yellow Winterthur als einzig ungeschlagenes Team auf Platz 1. Die HSG Leimental ist mit zwei Punkten aus zwei Spielen auf Rang 4 platziert. Die SG Yverdon & Crissier musste in ihren ersten zwei Aufstiegsspielen zwei klare Niederlagen gegen den HSC Kreuzlingen (20:33) und den HV Herzogenbuchsee (33:14) einstecken und liegt damit mit 0 Punkten auf dem letzten (6.) Rang.

Obwohl die Ausgangslage für einen Sieg für die HSG-Equipe spricht, unterschätzt das Heimteam die Mitstreiterinnen aus Yverdon & Crissier keinesfalls. Die Spiele in der Hauptrunde der SPL2 waren stets spannend und bis in die letzte Spielphase meist ausgeglichen gestaltet. Das Spiel der HSG Leimental I findet zum Abschluss eines langen Spieltags in der Sporthalle Therwil 99er statt (Anpfiff 20.15 Uhr).

Kommt in die Halle und unterstützt die HSG Leimental. Zudem kann sich während des gesamten Spieltages jede/r Zuschauer/in nebst spannenden Spielen über ein feines Raclette erfreuen.

HOPP HSG!