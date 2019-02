Salome Lang realisierte beim internationalen Hochsprung-Meeting in Brünn in Tschechien mit 1,90 m ihren dritten Schweizer U23-Hallenrekord der Saison. Damit erfüllte die 21-jährige Baslerin die Limite für die Hallen-Europameisterschaft in Glasgow (1. bis 3. März) punktgenau. Zum Schweizer Hallenrekord von Corinne Müller aus dem Jahr 1992 fehlen Lang nur noch zwei Zentimeter.