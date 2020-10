Hoher Sieg für die Black Stars, Kanterniederlage für die FCB-U21 und bittere Schlussphase für den SV Muttenz

Mit einem Punktgewinn aus dem Mittwochsspiel gegen Bellinzona im Gepäck traten die Black Stars die Reise ins Wallis an und zeigten gegen die U21 des FC Sion wohl ihre beste Halbzeit der bisherigen Saison. Die Gäste waren in allen Belangen überlegen und obwohl sie keine optimale Chancenauswertung hatten, führten sie zur Pause mit 4:0. Seydou Ouedraogo nach schöner Kombination (7.), Süleyman Türkes per 20-Meter-Schuss ins Lattenkreuz (19.), Antonio Fischer per Handspenalty (31.) und Leandro Gaudiano nach Ballgewinn am gegnerischen Sechzehner (35.) waren die Torschützen. Die schwachen Sittener stabilisierten sich zwar nach dem Seitenwechsel, doch der Match war längst entschieden. Am Ende hiess es 1:5, den Schlusspunkt aus Black-Stars-Sicht hatte Leart Iberdemaj in der Nachspielzeit besorgt. Die FCB-U21 bekommt von Etoile Carouge die Grenzen aufgezeigt Am falschen Ende eines hohen Resultats fand sich derweil der Nachwuchs des FC Basel wieder. Die Rotblauen mussten sich Etoile Carouge mit 1:6 geschlagen geben. Die Genfer waren klar der stärkste Gegner, auf den die Basler in dieser Spielzeit trafen, was auch Trainer Matthias Kohler bestätigte: „Ob Physis, Tempo, Qualität am Ball oder Erfahrung – Carouge war in allen Belangen besser.“

Für den FCB waren die 90 Minuten im Leichtathletikstadion St. Jakob „sehr lehrreich“. Schliesslich werden zwar viele Aspekte im Training thematisiert, wenn man es aber am eigenen Leib erfährt, wozu eine Top-Mannschaft in der Promotion League fähig ist, bekommt das Ganze aber eine ganz andere Dimension. „Unsere jungen Spieler befinden sich in einem Entwicklungsprozess, der noch lange nicht abgeschlossen ist. Wir haben noch viel Arbeit vor uns.“ Das Unheil aus FCB-Sicht nahm bereits in der 4. Minute seinen Lauf, als Marco Delley nach gutem Laufweg einen Freistossball aus der eigenen Hälfte gekonnt mit links annahm und vom Strafraumeck per Dropkick in die Maschen setzte. Die Genfer kamen ins Rollen und waren fortan nicht mehr zu stoppen. Sporadisch schaffte es das Heimteam zwar, zu guten Möglichkeiten zu kommen, die aber allesamt von Goalie Joao Castanheira pariert wurden.