In den unteren Amateurligen spielt auf der Position des Aussenverteidigers meist irgendein Holzfuss, der überhaupt nur im Team ist, weil er entweder als Gegner verängstigende menschliche Blutgrätsche, als Bierlieferant oder einfach als 11. Mann unverzichtbar ist. Frei nach dem Motto: «Hinten auf der Seite kann er am wenigsten anrichten.»

Doch nicht nur auf den Äckern der Provinz, auch bei den Profis im Joggeli ist dieses Phänomen von Zeit zu Zeit zu beobachten. Wie sonst ist es zu erklären, dass Aggressivholz Reto Zanni (237 Spiele), der südkoreanische FCB-Feng-Shui Joo-ho Park (77) oder der einzige Verteidiger mit starkem Linken, Adama Traoré (76), so oft und so lange als Aussenverteidiger für den FC Basel spielen durften.

Ein gleichwertiger Ersatz für Lang?

Michael Lang bildete in den vergangenen Jahren eine Ausnahme. Mit 16 Torbeteiligungen wurde er 2016/17 von der «bz» zum Spieler der Saison erkoren. Im letzten Jahr toppte Lang seine Ausbeute mit zehn Toren und sieben Assists sogar, ehe er Basel in Richtung Gladbach verliess.

Mit Silvan Widmer verpflichtete der FCB für rund 4,5 Millionen Franken einen – so hofften Streller und Co zumindest – gleichwertigen Ersatz. Im Cup gegen Winterthur überzeugt der Neuzugang mit Siegtor und Rettungsaktion. Auch in Sachen Vorlagen ist Widmer (siehe Tabelle) top. Dort wird er die Quote von Lang aus der vergangenen Saison schon bald übertreffen.