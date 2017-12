Sie spielt bereits seit 20 Jahren Volleyball – und dabei ist sie erst 25 Jahre alt: Tess von Piekartz ist Captain beim NLA-Leader Sm’Aesch Pfeffingen. Ihr Hobby machte sie zum Beruf, denn der Sport beschäftigt sie jeden Tag: «Es ist quasi wie ein Vollzeitjob, du bist jeden Tag in der Woche mit der Arbeit konfrontiert.»

Den Anfang ihrer Karriere machte sie bei Ootmarsum, einem Ort in der niederländischen Region Twente. Zum Ball fand sie dank ihrer Eltern. Schon mit drei Jahren stand sie in der Halle, da ihre Mutter selber Volleyballerin war. Als sie fünf war, begann sie selber zu spielen. Ihr Vater spielte professionell Wasserball in der obersten Niederländischen Liga.

Von Piekartz schaffte 2010 den Durchbruch, als sie als 17-Jährige zu Heutnik Pollux Oldenzaal in die niederländische A-League wechselte. Bereits ein Jahr später kam der Transfer in die deutsche Bundesliga zustande. Vier Jahre spielte sie beim VBC Münster, ehe sie zum Ligakonkurrenten Rote Raben Vilsbiburg ging.

Mehr Professionalität

Die Zeit in Deutschland beschreibt sie als ein Highlight ihrer bisherigen Karriere, weil der Volleyballsport einen höheren Stellenwert geniesst. «In Deutschland hast du mehr Druck. Es kommen viel mehr Leute zu den Spielen, es ist viel professioneller, jedes Spiel ist richtig wichtig. Man merkt, dass man richtig professionell lebt.»

Professionell leben tut sie aber auch in Basel, betont sie. Jeden Tag ist sie mit dem Sport konfrontiert, ob im Training, im Spiel oder der Physiotherapie. Als Ausgleich geht sie gerne auf Reisen oder betreibt ihren eigenen Blog, in dem sie sich nach eigener Aussage weiterentwickeln kann. «Ich führe meinen Blog, weil ich mich darin entwickeln kann, in dem ich meine Erfahrungen sammle und teile.