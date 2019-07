Vranic entwickelte sich bei den Goldcoast Wallabies während den vergangenen zwei Saisons zu einem reifen NLB-Spieler. Er war Topskorer der Zürcher, und in der NLB war er letzte Saison während der Vor- und Rückrunde in den Top 10 der Liga. Den Schritt in die Nationalliga A zu wagen, war für den zukünftigen FH-Studenten der logische Schritt.

Ilija ist am 15.6.1997 geborgen, 200 cm gross und spielt auf den Positionen 4 und 5.

Stationen von Ilija Vranic:

Bis 2017 GC Zürich

2017 – 18 Goldcoast Wallabies NLB

2018 – 19 Goldcoast Wallabies NLB