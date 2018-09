Mit den Lugano Tigers, dem dominierenden Verein des 3. Jahrtausends im nationalen Bas­ketball, dem Traditionsverein Riviera Lakers (für ältere Semester weiterhin Vevey Basket) und Swiss Central Basket Luzern, dem zweiten Deutschschweizer Verein in der Nationalliga A, ist es den «Wings»-Verantwortlichen gelungen, für die 9. Turnierausgabe ein illustres Teil­nehmerfeld zu gewinnen.

Wiedersehen mit Darell Vinson

Nach dem Testspiel-Auftakt gegen den B-Neuling BC Bären Kleinbasel (102:55) wird die «neue» Mannschaft von Cheftrainer Roland Pavloski an diesem Wochenende auf mehr Wi­derstand stossen. Das Turnier wird mit dem Duell Lugano gegen Luzern eröffnet, bevor das Arlesheimer-Birsfelder Kombinat gegen den letztjährigen Aufsteiger spielt.

Die Roman­ds, welche ein deutlich höheres Budget als die beiden alemannischen A-Ligisten aufwei­sen, können auf ein 16-Mann-Kader stellen – und einer der vier ausländischen Profispieler ist kein Geringerer als Durell Vinson.

Der charismatische US-Center spielte bekanntlich in der Saison 2015/16 (mit Kay Williams, Riley Luettgerodt und A.J. Pacher) mit den Star­wings und wurde zum Publikumsliebling. In der letzten Spielzeit wurde er für die Playoffs von Fribourg Olympic verpflichtet – und prompt wurden die Freiburger auch Schweizer Meister. Wer gegen Vinson unter den Brettern rebounden oder gar punkten will, muss sehr stark aufspielen. Darauf dürfen sich die Starwings gefasst machen…

Am Sonntag folgen die beiden Finalspiele, so dass jeder Teilnehmer zweimal gegen einen späteren Meisterschaftswidersacher spielen wird. Dank Novartis ist der Eintritt zu allen Partien frei, ein Restaurationsbetrieb garantiert, dass niemand durstig und hungrig bleiben muss.