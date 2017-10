Dazu gehören auch der 13-jährige Raffaele Mariani (Nr. 2 im Schweizer Nachwuchskader) und Jan Sebesta (14 Jahre, Nr. 3 des Schweizer C-Kaders), beide von den Old Boys, und Jalena Meyer (11) vom TC Arlesheim. Mariani ist bereits R1-klassiert und durfte in diesem Jahr bei einem internationalen Tennisturnier in Paris während der French Open Profi-Luft schnuppern. «Aus Raffaele könnte etwas werden.

Er macht seine Sache wirklich hervorragend», sagt Handschin, in dessen Akademie der Junge wöchentlich rund 15 Stunden trainiert. Auch die Zukunft von Jalena Meyer sieht rosig aus. Trotz ihres jungen Alters nahm sie in diesem Jahr bereits an den Schweizer Meisterschaften teil.

Es tut sich etwas

Frank Linhart, Vorstandsmitglied beim TC Arlesheim, freut es, dass er mit Meyer ein grosses Schweizer Talent bei sich im Verein hat. «Bei uns hat sich in den letzten Jahren etwas getan. Wir versuchen heute, die Junioren noch gezielter zu fördern als früher», sagt Linhart. Diese Aussage stützt auch der Captain der Old Boys, Stefan Bonsels: «Wir sind im Nachwuchs gut aufgestellt. Einige unserer Junioren haben sicherlich NLC-Niveau.»

Bei OB will man nachhaltig wachsen und Spieler ausbilden, die sich mit dem Klub identifizieren, was heute nicht mehr so einfach ist. Heute ist es so, dass viele gute Spieler für mehrere Vereine spielberechtigt sind und schnell wechseln. «Wenn ein Spieler noch höhere Ziele hat, als in der Nati C zu spielen, ist es auch gut möglich, dass er die Region verlässt», sagt Linhart. Das ist schlecht für Basel.

Klubs arbeiten gegen Akademie

Dazu kommt, dass sich Basler NLC-Vereine wie der TC Arlesheim eher auf die Förderung des Breitensports als auf das Ausbilden zukünftiger Profis konzentrieren. «Wir wollen der breiten Masse den Einstieg ins Tennis ermöglichen», sagt Linhart. Dieses Denken, das auch vom Regionalverband unterstützt wird, stösst bei Handschin und Swiss Tennis auf Kritik.

«Meiner Meinung nach müsste man da komplett auf Reset drücken und sich viel mehr an der Leistung der Spieler orientieren, statt die breite Masse zu fördern», sagt der Leiter der Tennisakademie. Denn ohne die nötige Unterstützung können auch die hoffnungsvollen Basler Talente die klaffende Lücke nicht schliessen.