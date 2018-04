Auch, als der FCZ in die sportliche Krise und folglich in die Challenge League abgerutscht war.

Wenn der FC Basel aber heute den FC Zürich empfängt, dann geht es für beide Teams um andere Dinge. Für den FCZ darum, den Anschluss an das auf Platz vier rangierende Luzern und damit die europäischen Plätze zu halten. Und für den FCB um die Sicherung von Platz zwei. Dieser Platz ist für den FCB in einer schwierigen Saison zur neuen Realität verkommen.

Der FCB ist deutlich hinter YB. 13 Punkte genau gesagt – vorausgesetzt, die Basler gewinnen heute das Nachholspiel gegen den FCZ. Wie wichtig diese drei Punkte wären, machte Raphael Wicky gestern deutlich. Es gehe zum einen darum, den Abstand auf YB zu verkürzen, und «handkehrum auch darum, den Abstand auf St. Gallen zu vergrössern».

Platz zwei und dessen Folgen

Vor allem wegen Letzterem «wäre es extrem wichtig, zu gewinnen.» Denn dass auch ein Sieg in diesem Klassiker an der Tatsache, dass YB Meister werden wird, nichts mehr ändern kann, damit hat man sich beim FCB mittlerweile abgefunden. Um die Saison versöhnlich abschliessen zu können, ist das Absetzen von St. Gallen aber unvermeidlich. Schliesslich geht es um Platz zwei und damit um die Teilnahme an der Qualifikation für die Champions League statt der mit Platz drei verbunden Qualifikation für die Europa League.

Ebendiese Champions League bedeutet für den FCB nicht nur Einnahmen in Millionenhöhe, sondern auch wichtige Argumente bei der Verpflichtung neuer Talente. Diese wiederum müssen sich auf der höchstmöglichen Bühne präsentieren können, um dereinst profitabel verkauft werden zu können. Welche Rolle die Champions League dort spielt, zeigte unlängst der Transfer von Manuel Akanji.