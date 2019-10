Im Video: Das sagt Roger Federer nach seinem Startsieg gegen Gojowczyk

Roger Federer meistert die erste Hürde auf dem Weg zur Titelverteidigung bei seinem Heimturnier in Basel bravourös. Der Lokalmatador bezwingt den Deutschen Peter Gojovczyk in unter einer Stunde - und kann so wichtige Kräfte sparen. Im Video sehen Sie, was Federer zum Spiel gegen den Deutschen und zum weiteren Turnierverlauf sagt.