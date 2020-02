Im Wasser obenauf: Wie der WSV Basel zur Spitzenmannschaft im Wasserball wurde

Michel Grasso muss schmunzeln, als er auf seinen Spitznamen angesprochen wird. «Mister Wasserball» wird er gemeinhin genannt. Selber hat der Trainer der Damen-Wasserballmannschaft des WSV Basel den Namen nicht ausgewählt. Doch die Bezeichnung könnte treffender nicht sein. Sie verweist auf sein Lebenswerk, das er seit Jahrzehnten in der Region Basel aufgebaut hat. Als Grasso 1992 noch ein aktiver Schwimmer in Pratteln war, schwirrte eine Idee in seinem Kopf herum. Er fühlte die Motivation, etwas auf die Beine zu stellen: Damenwasserball in Basel. «Er ist wirklich der Mister Wasserball. Seit Jahren ist er mit Herzblut dabei», bestätigt Paola de Feo, die Topscorerin beim WSV Basel. Als Grasso mit seinem Projekt beginnt, ist von Damen, die in einem Wasserbecken den Ball ins gegnerische Tor befördern, noch nichts zu sehen. Es ist ihm ein Dorn im Auge. «Ich habe mir gar nicht zu viele Gedanken gemacht, sondern es einfach durchgeführt», sagt der heute 52-Jährige. Er spürte, dass in der Region trotz mangelhaften Angebots ein Interesse an der Randsportart existiert. Er organisierte eine erste Informationsveranstaltung, zu der 20 Spielerinnen kamen – und von denen nur sechs schliesslich blieben. Trotzdem war die Resonanz positiv. Grasso war überzeugt und setzte sich ein ambitiöses Ziel: Innerhalb von vier Jahren wollte er den ersten Schweizer Meistertitel mit seiner Damenmannschaft feiern.

Doch zuerst musste er andere Hürden aus dem Weg räumen. «Anfangs wurde Wasserball noch belächelt», sagt er rückblickend. Zudem kämpfte er um genügend Spielerinnen, um an der Meisterschaft teilnehmen zu können. Als dies gelang, nahm der Siegeszug der Basler Wasserballerinnen durch die Schweizer Schwimmbecken Fahrt auf. Den ersten Höhepunkt erreichten sie mit dem ersten Meistertitel, vier Jahre nach der ersten Teilnahme in der Meisterschaft. Die Gegnerinnen, die den Baslerinnen zum ersten Meistergewinn gratulieren mussten, kamen aus Horgen, eine Mannschaft, die sich über die Jahre hinweg zur grössten Rivalin entwickeln sollte. Erstmals erlebte Grasso mit seinen Wasserballerinnen das überwältigende Gefühl des Erfolgs und wie süchtig es macht. Apathisch sass er nach dem ersten der beiden Siege im Finalduell auf dem Beckenrand. «Es war wie Endorphin hoch zehn», erzählt Grasso. Doch die Baslerinnen mussten in den Folgejahren auch die bitteren Seiten der Randsportart kennen lernen. 2014 verfügte Grasso plötzlich über zu wenig Spielerinnen, was eine Teilnahme an der Meisterschaft ausschloss. Die Verbliebenen trainierten zwar weiterhin in Basel, fanden für die Ernstkämpfe aber Unterschlupf bei einem Konkurrenten.

Vereinssteckbrief WSV Basel Gründungsdatum: 1890

Anzahl Mitglieder: Ungefähr 200

Vereinsfarben: Rot/Blau/Weiss

Liga: Nationalliga Damen (Wasserball)

Erfolge: 10 Mal Schweizer Meister und 3 Mal Team des Jahres in Basel

Was uns von anderen Vereinen unterscheidet: Tradition und Geschichte. Wir beherbergen die Sportarten Wasserball, Kanu und Schwimmen.

Grösster Rivale: SC Horgen Women

Das sagt der Rivale: «Die beiden Frauschaften aus Horgen und Basel verbindet die Fasnacht und die Passion fürs Wasserball. Die Spiele sind geprägt von intensivster Rivalität, erbittertem Kampf, Spielwitz, offenem Ausgang und Hochspannung. Auch in der laufenden Saison liefern wir den Fans dramatische Action bis zur letzten Spielsekunde.»

Die Schwankungen in der Anzahl Spielerinnen sind beträchtlich. Das Pendel schlägt beinahe willkürlich nach oben oder unten aus, es ist einer der wenigen Faktoren, die Grasso nicht kon­trollieren kann. So befanden sich zeitweise 29 Spielerinnen im Kader, was dafür sorgte, dass Grassos Mannschaften gegeneinander antreten mussten: WSV 1 gegen WSV 2. «In solchen Duellen kann man nur verlieren, weil Konflikte vorprogrammiert sind», sagt er. Die Wasserballerinnen zeigen dem FC Basel den Meister Im vergangenen Jahr folgte die vorläufige Krönung. Mit dem Meistertitel und dem Cupsieg schwang der WSV in den Schweizer Schwimmbädern obenauf und kämpfte dabei gegen die Widrigkeiten des Sports an. Mit vier Toren lagen sie im entscheidenden Meisterschaftsfinalspiel gegen Horgen zurück, der sicher geglaubte Titel schien ihnen im letzten Moment zu entgleiten. Doch die Baslerinnen drehten auf, verfügten über einen starken Rückhalt im Tor und entrissen den Horgerinnen den Titel. Der zehnte Meisterpokal war perfekt. «Man sagt, dass man dann aufhören sollte, wenn es am schönsten ist. Aber bei dieser Mannschaft kann ich dies schlicht nicht», sagt Grasso. Zur Krönung wurden die Wasserballerinnen als Team des Jahres in der Stadt Basel ausgezeichnet. «Wir sind als Randsportart weit unten. Deshalb ist die Auszeichnung eine besonders tolle Anerkennung», freut sich Grasso. Der WSV Basel zeigte dem FC Basel und allen anderen Vereinen wahrhaft den Meister. Vom Gefühl des Gewinnens kann der Trainer nicht genug kriegen, von der leidenschaftlichen Arbeit mit den Wasserballerinnen sowieso nicht. Es sind zwei Eigenschaften, die ihn zum «Mister Wasserball» machen.