Und dann lacht Ivan Ergic. Nach einem langen Gespräch über die Abgründe des Fussballs, seine Depression, den Krieg in Jugoslawien und die Flucht nach Australien, seine Gedichte und seine Zukunftspläne geht es um Ivan Rakitic. Kaum hatte dieser 2007 zu Schalke gewechselt, wurde er mit Routinier Mladen Krstajic im Ausgang erwischt. Seite 1 in der «Bild-Zeitung». Rakitic und Krstajic mit Champagner und Zigarette in der Hand. «Ich habe mich kaputt gelacht», erinnert sich Ergic. Dann lacht er wieder und sagt: «Da merkte ich, dass die Deutschen noch vorsichtiger sind als die Schweizer, die haben ihre Informanten auch in den Jugo-Discos.»

Christian Gross, der Trainer, der Basel nach 22 Jahren den ersten Meistertitel bescherte, hätte solches Fehlverhalten wohl ähnlich bestraft wie Schalke. Rakitic und Krstajic wurden für das Champions-League-Spiel gegen Rosenborg Trondheim aus dem Kader geworfen. Aber so pedantisch Gross auch war, es gab Blindflecke. Ergic: «Er hatte in jedem grösseren Klub in Zürich und Basel seine Spitzel.» Doch in den Jugo-Discos – wie dem «Chill» in Dietikon oder dem «Atlantis2 in Olten – versagte sein Radar. «Da sind Rakitic und Kuzmanovic auch ein, zwei Mal mitgekommen», sagt Ergic. Er war damals Captain, sagt aber: «Ich hätte sie nie im Leben verpfiffen, habe ihnen einfach gesagt, dass sie drei Tage vor einem Spiel nicht in den Ausgang gehen sollen.»

Zerbrochen an den Erwartungen

Die zwei Jahre als FCB-Captain (2006 bis 2008) waren mit die schönsten, die Ergic in Basel erleben durfte. «Da hatte ich keine Angst, war das Gefühl endlich los, dass ich dem Trainer immer hörig sein müsse», sagt er. Er machte keinen Hehl mehr daraus, dass er mit Gross nicht einig ist, wenn es um die Spielphilosophie geht. «Wir hatten technisch so starke Spieler, da fand ich diese Resultatfixiertheit einfach schade. Basel hätte mehr Spielkultur verdient gehabt.» Dass er dafür hin und wieder im Büro des Trainers antraben musste, nahm er schulterzuckend in Kauf. Die Depression hatte ihn stark gemacht, sie hatte ihn befreit. «Meine Krankheit hat so vieles relativiert. Es war ein Reset, eine der besten Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe.»

Die schönen Erinnerungen von Ivan Ergic während seiner Zeit beim FCB: