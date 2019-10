prev next

Spitzenkampf in der Super League: Der Leader aus Basel trifft auswärts auf den drittklassierten FC St. Gallen. Die Ostschweizer sind das einzige Team, das den FCB im ersten Saison-Viertel in der Liga bezwingen konnte. Gelingt dem Team von Marcel Koller heute die Revanche? Verfolgen Sie das Spiel in unserem Liveticker.