prev next

Nach dem Spitzenspiel ist vor dem Spitzenspiel. Eine Woche nachdem der FC Basel in Bern ohne Chance blieb, empfängt das Team von Marcel Koller im Joggeli das zweitplatzierte St. Gallen. Für den FCB geht es darum, nicht bereits früh in der Rückrunde den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren.