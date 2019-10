Jetzt live: Basel ohne Omlin: Mit dieser Aufstellung will der FCB die Tabellenführung von Getafe übernehmen

Schwierige Aufgabe für den FC Basel. Das Team von Marcel Koller gastiert in der dritten Runde der Europa League beim unangenehmen Gegner Getafe. Die Spanier führen die Gruppe C mit zwei Siegen aus zwei Spielen an. Nichtsdestotrotz der FCB ist in einer starken Form und wird mit breiter Brust aufspielen, um auch in Spanien nicht ohne Punkte abzureisen. Verfolgen Sie die Partie hier (Anpfiff: 21.00 Uhr) im Liveticker.