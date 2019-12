prev next

Zum letzten Mal im Kalenderjahr 2019 steht der FC Basel heute auf dem Rasen. Das Spiel in Luzern ist gleichbedeutend mit dem Abschluss einer bewegten Hinrunde für den Vizemeister. Kann der FCB zum Abschluss nochmals dreifach punkten und mit einem Ausrufezeichen in die Winterpause gehen? Verfolgen Sie das Spiel ab 16 Uhr in unserem Liveticker.