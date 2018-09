Eigentlich kann nichts anderes als der Meistertitel infrage kommen, wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahre im Schweizer Frauen-Volleyball anschaut. Nach 13 Doubles in den letzten 14 Jahren hat Besitzer Stav Jacobi Volero, sein Team, aus der Schweiz abgezogen. In Südfrankreich, mit Le Cannet, will Jacobi vollbringen, was ihm in all den Jahren in Zürich verwehrt blieb: Er will die Champions League gewinnen. «Zuletzt habe ich nationale Pokale ohne Emotionen hingenommen, sie einfach in die Ecke gestellt. Das ist alles andere als gut», sagte er. Die höchste aller Trophäen, mit weniger gibt er sich nicht zufrieden. Und dazu war die Schweiz einfach zu schwach.

In der Liga wurden die Zürcherinnen zuletzt einzig von Sm’Aesch Pfeffingen gefordert. Jacobi musste in den Finalspielen im Frühling 2018 gegen die Baselbieterinnen zu unfairen Mitteln greifen, um die Serie letztlich doch noch zugunsten von Volero kippen zu lassen (3:1-Siege für die Zürcherinnen). Impulsiv wie er ist, liess er in einer kritischen Phase sechs ausländische Profis spielen. Laut Reglement müssen aber mindestens zwei Schweizerinnen auf dem Feld stehen.

Die Strafe, eine Busse von je 10 000 Franken je fehlender lokal ausgebildeter Spielerin, kostete Jacobi nicht den Ansatz eines müden Lächelns. Das Vermögen seines Bruder Dimitri Jakubowski (wie auch Stav vor der Rückerlangung des jüdischen Namens Jacobi hiess) wurde von der «Bilanz» auf 500 bis 600 Millionen Franken geschätzt.

Der grosse Umbruch im Team

Jacobi hat auch deshalb viele Sympathien verspielt. Aber er zieht ja mit seinem Team ab, die Krönung vor Augen, da spielte ihm das offenbar keine allzu grosse Rolle mehr. Für Sm’Aesch eigentlich eine Einladung. Der ewige Meister ist endlich weg. Der Titel in der Mitte Oktober beginnenden Meisterschaft quasi kaltgestellt für die Baselbieterinnen. Könnte man meinen.

Dann verkennt man aber den Umbruch, den das Team von Cheftrainer Andi Vollmer hinter sich hat. Bloss drei Spielerinnen waren auch letzte Saison schon dabei, dazu sind neun Neue gekommen. Aus dem eigenen Nachwuchs, aus dem Ausland, von der nationalen Konkurrenz. Zahlreiche Nationalspielerinnen. Ein kompetitives, junges, hungriges Team.

Einzig Vollmer, der Trainer, der Kopf also der letztjährigen Erfolge, sagt: «Wir haben eine sehr gute Basis, das Team harmoniert schon jetzt – kurz nachdem die letzten vor wenigen Tagen dazu gestossen sind – aussergewöhnlich gut.» Das alles tönt vielversprechend. Aber reicht es für den Titel? «Natürlich wollen wir alle Spiele gewinnen, aber die Konkurrenz hat punkto Qualität und Erfahrung ordentlich aufgerüstet», dämpft Vollmer die Hoffnungen.

Im Minimum einen Platz unter den Top 3

Kanti Schaffhausen mit sechs Vollprofis (Sm’Aesch hat deren vier) schreibt Vollmer die Favoritenrolle zu. Düdingen hat Ambitionen, ein starkes Team und wenige Wechsel. Trotzdem erwartet Vollmer von seinem Team im Minimum einen Platz unter den Top 3.

Den Wegzug von Volero bedauert der Deutsche übrigens. «Volero hat viel für den Volleyball-Sport in der Schweiz getan. Es war schon sehr toll, regelmässig gegen solche Weltklasse-athletinnen spielen zu können. Und Jacobi hat definitiv dafür gesorgt, dass der Sport mehr Aufmerksamkeit bekommt», sagt er.

Der Abzug der Zürcher Dominatorinnen hat aber auch gute Seiten. Vollmer: «Die Meisterschaft wird sicher spannender. Schaffhausen ist zwar sicherlich ein grosser Brocken, aber wir haben letzte Saison gezeigt, dass uns die Aussenseiterrolle liegt. Jetzt müssen wir das Messer zwischen die Zähne nehmen und kämpfen. Als Team.»