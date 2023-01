FC Basel Alex Frei und sein darbender FCB: «Junge Spieler sind wie ein Hausbau» Nach der Pleite gegen Luzern und vor dem Cup-Achtelfinal am Mittwoch gegen GC macht Alex Frei eine Bestandsaufnahme. Dass er gehörig unter Druck steht, negiert der Cheftrainer des FC Basel nicht.

Erbarmungswürdig: So ging es FCB-Trainer Alex Frei im letzten Spiel des alten Jahres bei der 0:1-Niederlage in Zürich. Bild: Freshfocus

Gross anmerken lässt sich Alex Frei die erhebliche Aufregung um den FC Basel in den letzten Tagen nicht, als er am Dienstag Auskunft vor dem Cup-Spiel bei den Grasshoppers (Mittwoch, 20.15 Uhr) gibt.

Alex Frei, haben Sie nach der Niederlage gegen den FC Luzern Tacheles geredet?

Alex Frei: Selbstverständlich sind in der Nachbearbeitung sehr kritische Worte gefallen. Aber c’est le ton qui fait la musique – es ist der Ton, der es ausmacht, ob eine Botschaft ankommt. Als Trainer kannst du es dir ein, zwei Mal pro Halbjahr erlauben, die Fassung zu verlieren. Den Rest der Zeit musst du einerseits positiv bleiben, andererseits aber auch sachlich kritisch.

Wie viel Mal «Fassung verlieren» haben Sie noch zu gute in diesem Halbjahr?

Dann hätte ich jetzt noch ein Mal übrig.

Wie gross ist der Druck vor der Partie gegen GC?

Als FCB-Trainer bist du immer unter Druck. Immer. Aber da wiederhole ich mich. Und ich werde mich stets schützend vor die Mannschaft stellen. Dieses FCB-Team ist das jüngste seit zwölf Jahren. Ich will das nicht als Alibi benutzen. Aber es ist ein Fakt. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht kritisch sind. Druck habe ich aber nicht aufgrund dessen, was geschrieben wird oder wegen der Haltung gewisser Leute. Die, die am lautesten schreien, finden am meisten Gehör. Und ich glaube nicht, dass alle so denken. Aber danke für diese Frage. Ich habe David Degen vorhin noch gesehen. Und wenn Sie jetzt fragen, ob ich wegen den Resultaten unter Druck bin ...

Sind Sie das denn?

Ja, absolut. Die Mannschaft auch. Wir alle. Bin ich es aufgrund dessen, wie unsere tägliche Arbeit beurteilt werde? Nein. Dann bin ich nicht unter Druck.

Wieso nicht?

Ich denke, auch ein Trainerstab macht eine Entwicklung, gerade auch ich als junger Trainer. Es wird beurteilt, was trainiert wird, ob es umgesetzt wird, oder ob etwas gar nicht trainiert wird und die Fehler deshalb entstehen. Das wäre ja unglaublich dramatisch. Wir haben mit Heiko Vogel einen Sportdirektor, der 95 Prozent der Trainings sieht. Mit ihm gibt es einen konstruktiven Austausch, und das ist gut, denn ich bin nicht allwissend. Aber dass eine Unzufriedenheit herrscht was die Resultate angeht, ist logisch.

Sie sagen, die Führung sieht, wie Sie arbeiten, und dass Sie deshalb keinen Druck spüren. Aber reicht das, wenn man Ende Saison nur Fünfter oder Sechster wird? Reicht das, um Trainer zu bleiben?

Das müssen Sie David Degen oder die anderen Verwaltungsräte fragen. Aber ich denke, sie sind sich dessen bewusst. Aber sie kennen auch die Wichtigkeit des zweiten Platzes. Die Frage ist, ob man für die Zukunft an etwas glaubt oder nicht.

Spüren Sie diesen Glauben, auch den in Ihre Person?

Selbstverständlich. Ja. Aber Achtung: Es ist nicht so, dass wir uns in den Armen liegen und glauben, wir würden alles richtig machen. Wir diskutieren kontrovers, schauen, was etwas schneller gehen kann und tun alles dafür. Aber klar, vielleicht glaubt man irgendwann, jemand anderer könne es noch besser.

An was liegt es denn, dass die Resultate nicht stimmen? Ist es nur Pech? Ist es die Jugendlichkeit? Haben Sie das Team falsch eingeschätzt vor der Saison, als Sie von unfassbarer Qualität sprachen?

Dazu stehe ich immer noch. Die grosse Kunst ist, wann man im Stande ist, diese Qualität abzurufen. Ist da immer der Trainer verantwortlich? Vielleicht, teilweise. Aber du brauchst auch das nötige Wettkampfglück. Du brauchst die richtigen Entscheidungen zum richtigen Moment.

Am Samstag meinten Sie, Sie hätten gedacht, die Mannschaft ist weiter.

Ich habe manchmal den Fehler gemacht, gewisse Dinge im taktischen Bereich vorauszusetzen. Ich dachte, dass man das einfach kann, wenn man im Profibereich ist. Aber das war nicht der Fall, da muss man tagtäglich dahinter sein. Junge Spieler sind wie ein Hausbau. Da machst du einen relativ grossen Fehler, wenn du mit der Innenarchitektur anfängst. Du musst im Keller anfangen. Mit dem Fundament. Analog sehe ich den Prozess, wenn man junge Spieler ausbildet und ihnen hilft, in den Profifussball zu kommen. Wenn du pro Spiel sechs Grosschancen hast und daraus 1,3 Tore machst, dann müssen wir Lösungen finden, damit wir mehr treffen. Man darf aber auch durchaus mal sehen, wie wir zu sechs Grosschancen kommen.

Ältere Spieler wie Fabian Frei und Marwin Hitz haben ihren Unmut formuliert. Ist das gut, dass das öffentlich angesprochen wurde?

Ich habe mir beide Aussagen angehört und die Szene zwischen Fabian Frei und Taulant Xhaka angeschaut. Und da muss ich sagen, dass es irgendwo bewundernswert ist, wie so etwas aufgebauscht wird. Wären wir Zweiter, würden alle jubeln, dass die Mannschaft lebt. Wenn du aber Sechster bist, wird es so ausgelegt, dass die Mannschaft nicht funktioniert. Ich habe mit beiden geredet und ihnen gesagt, was die Konsequenzen in der öffentlichen Wahrnehmung daraus sind. Aber ich begrüsse es, dass erfahrene Spieler ihre Meinung sagen. Und habe Verständnis, wenn mal die Luft raus muss.

Sie erwarten bestimmt auch von Ihren Spielern, dass sie sich bei den Fans bedanken?

Selbstverständlich. Ich erwarte auch, dass sie vor dem Match zu den Fans gehen. Ich habe Verständnis, dass man wegen des Resultats hässig auf sich ist, man einfach mal in die Kabine läuft. Passieren darf es dennoch nicht. Das geht nicht. Ich habe ihnen am Sonntag erklärt, dass der FC Basel eine Klubgeschichte hat und es die zu respektieren gilt. Daher gehe ich auch nicht davon aus, dass das noch einmal passieren wird.

Zum nachzuholenden Cup-Achtelfinal bei den Grasshoppers: Warum kommt Ihre Mannschaft weiter?

Weil ich immer überzeugt bin, dass wir gewinnen. In jedem Match. Immer. Und das vermitteln wir jeden Tag. Aber ich habe keine Garantie.

Wo liegt die Schwierigkeit, den Gegner zu schlagen?

GC ist defensiv sehr solid. Sie haben gute Umschaltmomente und einzelne, gute Spieler. Es ist die Mannschaft in der Super League, die es schafft, durch ihren Spielstil den Gegner am meisten zu ärgern. Egal, gegen wen. Das ist eine grosse Qualität. Im Cup ist es aber eine einfache Geschichte und es ist mir auch scheissegal, sollten wir erst im Penaltyschiessen gewinnen: Du musst einfach weiterkommen.

Im letzten Spiel gegen GC waren stehende Bälle ein Problem. Ist die Mannschaft in dieser Hinsicht weiter?

Das Thema ist nie abgeschlossen. Bei stehenden Bällen muss man immer kreativ und innovativ sein. Meine Trainerkollegen haben die Aufgabe, da jede Woche etwas Neues zu bringen. Und das heisst nicht, dass ich keine Ahnung von stehenden Bällen habe.