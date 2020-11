Keine Verleihung dieses Jahr - Ehrung des «Basler Sport-Champions» muss abgesagt werden

Keine Ehrung in der St. Jakobshalle

Wie der Kanton Basel-Stadt in einer Medienmitteilung heute bekanntgegeben hat, fällt die Veranstaltung «Basler Sport-Champions», bei der die besten Sportlerinnen und Sportler des Jahres ausgezeichnet werden aus. Der Anlass hätte am 18. Januar 2021 in der St. Jakobshalle stattfinden sollen.

Weder EinzelspotlerInnen noch Mannschaften werden dieses Jahr als Sportler des Jahres geehrt werden können. Um die erbrachten Leistungen trotzdem zu würdigen hat der Regierungsrat beschlossen, dafür ein Video zu produzieren. Es soll nächste Woche produziert werden und zu gegebenem Zeitpunkt publiziert werden.

Nachträgliche Auszeichnung

Die Ehrungen der diesjährigen Leistungen sollen bei der Verleihung im Januar 2022 nachgeholt werden. Die betroffenen Personen und Mannschaften sollten dort nachträglich auf der Bühne ausgezeichnet werden.