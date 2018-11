«Ich bringe einfach den Ball rein und die Stürmer müssen dann die Arbeit machen. Das gelingt ihnen zuletzt ganz gut. An meinen Ecken ist nichts neu.»

Seit der vergangenen Spielzeit analysiert die bz jeden FCB-Corner. Es ist auffallend, dass sowohl Kevin Bua als auch Luca Zuffi, der meist die Corner von der linken Seite schiesst, in dieser Saison vermehrt für Gefahr sorgen (siehe Tabelle unten). Von den FCB-Standardspezialisten konnte nur der momentan verletzte Samuele Campo seinen persönlichen Prozentsatz an «gefährlichen Ecken» nicht steigern. Das spiegelt sich auch in Toren wider. Während dem FCB 17/18 nur vier Tore nach Ecken gelangen, sind es in dieser Spielzeit schon sieben.