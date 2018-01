An diesem Wochenende fand der letzte Swiss Cup in dieser Saison statt. Kimmy Repond siegte am 25ème Coupe Neuchâteloise. Somit gewann sie jeden Wettkampf in dieser Saison. Neu zeigte sie den Dreifachtoeloop, welchen sie aber stürzte. Alle anderen Dreifachsprünge sind ihr gelungen. In zwei Wochen wird die 11 jährige Kimmy Repond die Schweizermeisterschaft in Küssnacht bestreiten.