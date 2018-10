Hertha-Trainer Pal Dardai schlug vor einer Woche in der Bundesliga die Bayern und zog nach Punkten mit dem deutschen Rekordmeister gleich. Im Siegestaumel erklärt er anschliessend sein Erfolgsgeheimnis für den guten Saisonstart der alten Dame aus Berlin: «Mein Ziel ist es, dass unsere Angriffe immer so ausgespielt werden, dass am Ende immer nur noch einer knipsen muss».

Unter «knipsen» versteht Dardai, dass der Ball nur noch reingeschoben werden muss. Klingt einfach? Ist es auch und müsste vom FC Basel eigentlich schleunigst übernommen werden. «Wir haben doch momentan gar keinen Knipser», werden Sie sagen und daran erinnern, wie Albian Ajeti gegen Luzern und Ricky van Wolfswinkel gegen Lugano reihenweise Hochkaräter liegen liessen.

Doch ein Knipser im dardaischen Sinne muss gar nicht besonders kaltschnäuzig sein. Er muss nur die Lorbeeren seiner Kollegen einheimsen und den Ball als Letzter über die Linie drücken. Die Fans sollen dann später sagen können: «Den hätte meine Oma mit verbundenen Augen auch gemacht.»