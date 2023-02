Conference League Knoten lösen, Grosses erreichen: Der FCB will gegen Trabzonspor erneut ein europäisches Comeback schaffen Der FC Basel muss im Rückspiel gegen Trabzonspor eine 0:1-Hypothek wett machen. Dass der FCB das kann, hat er mehrfach bewiesen. Auch in der laufenden Saison.

Der FCB (hier Zeki Amdouni) will im Rückspiel gegen Trabzon die Wende schaffen. Keystone

Natürlich ist das für Heiko Vogel schwierig zu beurteilen. Er war im vergangenen Halbjahr noch nicht beim FC Basel, sein Vorgänger als Trainer prägte dafür diesen einen Satz in der Hinrunde. Dass, vielleicht, so sagt es der mittlerweile entlassene Alex Frei, sein Team das Messer am Hals brauche.

Er sagte das nach dem 0:1 in Sofia, in den Playoffs zur Gruppenphase der Conference League. Der FCB schaffte bekanntermassen das Comeback, gewann zu Hause mit 2:0 gegen Sofia und zog in die Gruppenphase ein.

Jetzt stehen wieder Playoffs an, dieses Mal aber jene der K.o.-Phase. ­Erneut ist der FCB nach dem Auswärts-Hinspiel mit einer 0:1-Hypothek nach Basel gereist. Wieder muss er dieses eine Tor wett machen. Die Basler müssen also zwei Tore mehr schiessen als Trabzonspor, um weiter zu kommen. Auch wenn FCB-Interimscoach Vogel zurecht einwirft:

«Ich kann ja auch die besseren Elfmeterschützen haben!»

Denn, erspielt sich der FCB über 120 Minuten «nur» einen Ein-Tore-Vorsprung, wird im Penaltyschiessen entschieden, wer in den Achtelfinal der Conference League einzieht.

FCB-Interimscoach Heiko Vogel. Claudio Thoma / freshfocus

Die Auswärtsschwäche Trabzonspors als Vorteil

Dass die Basler primär nur ein Tor brauchen, um sich zumindest in eine Verlängerung – oder eben ein Elfmeterschiessen – zu retten, sei die Krux, so Vogel. Man könne nicht alles «auf Teufel komm raus in die Waagschale werfen. Wir brauchen eine kontrollierte Offensive und eine gute Portion Balance.»

Schliesslich würde man mit zu viel Angriffswut Räume für das konterstarke Trabzonspor öffnen – und am Ende im dümmsten Fall mehr als nur einem Tor nachlaufen müssen.

So weit aber soll es gar nicht erst kommen. Dass die Basler Comebacks auf europäischer Ebene können, das haben sie in ihrer Geschichte schon acht Mal bewiesen (siehe Box), alleine zwei Mal in dieser Saison auf dem Weg in die Gruppenphase. «Im Hinterkopf zu haben, dass wir das in der Vergangenheit schon geschafft haben, hilft ­sicher», sagt Fabian Frei.

Der Captain sieht aber auch andere Gründe dafür, dass sein Team zum dritten Mal in dieser Spielzeit eine schlechte Ausgangslage drehen kann:

«Ich bin überzeugt von unserer Mannschaft. Wir wissen auch, dass der Gegner tendenziell in dieser Saison eher heim- als auswärtsstark ist.»

FCB-Captain Fabian Frei absolviert gegen Trabzonspor sein 112. Spiel auf internationaler Bühne. Claudio Thoma / freshfocus

Ein Blick in die Statistik verrät gar eine eklatante Auswärtsschwäche des Basler Gegners. Während Trabzonspor auf heimischem Boden 39 Spiele in Serie ungeschlagen ist, hat es in der Liga auswärts letztmals am 1. Oktober gewonnen. Von 16 Auswärtsspielen gingen ganze zehn verloren. Und auch europäisch ist die Auswärtsschwäche bemerkenswert.

In der Gruppenphase der Europa League setzte es in allen drei Auswärtspartien Niederlagen ab. Und der letzte europäische Sieg auf fremdem Boden geht – abgesehen von einem erfolgreichen Elfmeterschiessen in Molde – auf das Jahr 2019 zurück. Mit dem 3:1 über AEK Athen qualifizierten die Türken sich für die Gruppenphase der Europa League, wo sie auf den FCB trafen – und im Joggeli mit 0:2 verloren.

Servette und der Fussball, den man spielen möchte

Letzteres wäre ein Resultat, mit dem der FCB in der nächsten Runde stehen würde. Dieser Erfolg würde ausserdem weitere 600000 Euro in die klamme Kasse spülen. Das Weiterkommen wäre nicht nur deshalb wichtig, sondern auch als Booster für das angeknackste Selbstvertrauen der Basler.

«Uns ist allen bewusst, um was es geht. Alle versuchen, eine Prise Lockerheit rein zu bringen, aber eine gewisse Anspannung spürt man. Das ist aber nicht negativ. Es ist mehr Vorfreude, etwas Grosses schaffen zu können», sagt Frei.

Aber zurück zu Heiko Vogel. Wieso sein Team Comebacks kann, könne er nur versuchen zu erklären, das sei schwierig zu ­sagen. «Aber gegen Servette ­waren wir beispielsweise auch im Rückstand, dann platzt plötzlich der Knoten und wir spielen den Fussball, den wir uns über 90 Minuten vorstellen.»

Es sei nur ein Erklärungsansatz ohne Anspruch auf Vollständigkeit, sagt Vogel, und fügt dann noch an: «Die Mannschaft hat das Potenzial, das zu schaffen. Auch wenn wir um die Schwere der Aufgabe wissen.»