Das Angebot ist finanziell reizvoll, ausserdem herrscht bei den Baslern im Sturm ein Überangebot – auch wenn Kemal Ademi aktuell ausfällt. Für den FCB wäre ein Verkauf Ajetis aber gleichzeitig ein herber Verlust. Der Kleinbasler war in der abgelaufenen Saison mit 32 Skorerpunkten in wettbewerbsübergreifend 43 Spielen der gefährlichste Basler. In der Saison zuvor wurde er mit 14 Treffern Torschützenkönig.

Am Samstag fehlte Ajeti im Aufgebot, weil ihn der Oberschenkel zwickte. Er dürfte die Pause auch zum Nachdenken genützt haben. Am Sonntag besprach er sich unter anderem mit seinem Berater Erdin Shaqiri. Ajeti ist nicht abgeneigt, den FCB zu verlassen. Letzte Saison kokettierte er bereits mit einem Leihgeschäft. Und obschon der Trainer in der noch jungen Saison auf ihn setzt, ist das Verhältnis zwischen Koller und Ajeti noch immer nicht das beste.

Schon West Bromwich Albion zog er in Betracht

Dass Ajeti schon das Angebot von West Bromwich Albion – notabene nur zweite englische Liga – ernsthaft in Betracht gezogen hat, zeigt, wie stark er mit einem Abgang liebäugelt. West Ham wäre noch einmal eine Liga höher – wortwörtlich, aber auch finanziell. Der Transfer zu West Brom scheiterte angeblich auch an Ajetis Lohnvorstellungen.

Er wollte das Doppelte seines aktuellen Lohns, was sich in etwa auf 2,5 Millionen belaufen würde. Ein Ansatz, den ein Premier-League-Klub wie West Ham zu zahlen fähig ist. Die Hammers benötigen dringend einen Stürmer, stehen mit Sébastian Haller und Javier «Chicharito» Hernández doch nur zwei im Kader. Und das zwei Tage vor Transferschluss.

In der Premier League schliesst das Fenster nämlich bereits am 8. August – überall sonst erst am 2. September. Im Fall von West Ham und Ajeti bedeutet das, dass bis Donnerstagabend ein Deal durch sein müsste. Kommt dieser zustande, sieht man Ajeti am Mittwoch gegen Linz ein letztes Mal in Rot-Blau. Im besten Fall dabei, wie er eiskalt einen Ball versenkt.