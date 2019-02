«Kosovo-Messi»: Diesen Übernamen bekam Edon Zhegrova von den Medien, als er 2015 als hochgelobter Junior vom FC Pristina nach Belgien zu Standard Lüttich wechselte. Dort wurde der damals 16-Jährige aber gleich für zwei Jahre nach St. Truiden ausgeliehen.

Den Spitznamen wurde er nicht los. Vor allem weil sein Vater vor einem Jahr öffentlich von einem Interesse des FC Barcelona plauderte. Doch nach zwei Saisons bei St. Truiden landete Zhegrova nicht bei Messi, sondern bei Europa-League-Teilnehmer Genk.

Ersatz für Dimitri Oberlin

Doch auch dieses Kapitel dauert nur ein Jahr. Mit 19 Jahren verlässt Zhegrova Belgien wieder und wechselt in die Schweiz zum FC Basel. Das haben beide Vereine gestern bestätigt. Weil er trotz vier Toren in der Hinrunde beim aktuellen belgischen Leader nur zwölf Mal spielen durfte, wollte Zhegrova weg. Laut belgischen Medienberichten soll sich der Flügelstürmer in der vergangenen Woche vom Training abgemeldet haben, um einen Transfer zu erzwingen.