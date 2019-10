Der Sport ist – zumindest beim Publikum – klarer Punktesieger. Sobald die sanften Piano- und Soprantöne erklingen, leeren sich die Zuschauerränge. Diejenigen, die bleiben, werden nicht enttäuscht. Die sanfte Stimme der polnischen Sängerin Eleonora Wojnar beruhigt die Gemüter nach den stöhnenden Tönen der Boxer. Trotzdem: Als Angelo Gallina, der Coach des Boxklub Basel, kurz vor Mitternacht in seiner Dankesrede auch den Kulturschaffenden ein Kränzchen widmen will, sind die betroffenen Personen nicht anwesend. «Die Leute von der Kultur müssen wohl früher schlafen», scherzt Gallina.

Der Boxklub Basel räumt sportlich ab

Die zwei klassischen Gesangseinlagen sorgen zwar für den kulturellen Teil der Veranstaltung, die aber dennoch ganz im Zeichen des Boxkampfes steht. Neben den heimischen Boxerinnen und Boxern kommen die Athleten auch aus Polen, das als Gastland der Veranstaltung dient. Stimmungsvoll feuert das Publikum die Boxenden an, schreien hinein und teilen mit, wie der nächste krachende Faustschlag zu sitzen hat. Gallina heizt ausserhalb des Rings derart seine Schützlinge an, sodass man das Gefühl erhält, er würde gerne selbst zuschlagen. Er hat die Hauptrolle, ist Unterhalter und Coach gleichzeitig. Als einer seiner Schützlinge eine seiner Daueranweisungen nicht umsetzt, ruft er: «Muss ich dir einen Brief schreiben?»