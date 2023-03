Länderspiel in Basel Gratis zum Spiel der Schweizer U21 im Leichtathletikstadion Die vom Basler Patrick Rahmen trainierte und mit drei Spielern des FCB bestückte U21-Auswahl der Schweiz trifft heute, Dienstag, um 14 Uhr in Basel auf Israel. Der Eintritt ins Leichtathletikstadion ist gratis.

FCB-Akteur Dan Ndoye, hier am Freitag mit der Schweizer U21-Nationalmannschaft gegen Spanien. Bild: Imago

Mit einer 2:3-Niederlage in Spanien, aber einer ansprechenden Leistung ist die U21-Nationalmannschaft der Schweiz am Freitag ins EM-Jahr gestartet, das für das Team von Trainer Patrick Rahmen im Juni die Endrunde in Rumänien und Georgien mit den Gruppengegnern Norwegen, Italien und Frankreich als Höhepunkt bringt,

An diesem Dienstag steht ein weiteres Tetspiel an, wenn um 14 Uhr im Leichtathletikstadion der Sportanlage St. Jakob Israel der Gegner ist. Mit von der Partie sind aus den Reihen des FC Basel Dan Ndoye, der am Freitag in Almeria Schütze der Schweizer 1:0-Führung war, Darian Males, der gegen Spanien 80 Minuten auf dem Platz war, sowie der in der 85. Minute eingewechselte Bradley Fink.

Der Eintritt ins Leichtathletikstadion ist frei; übertragen werden Livebilder der Partie bei SFV-Play sowie bei rts.ch und rsi.ch.