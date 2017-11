Wieso der Gegner, wie bei beiden Aktion in diesem Cupviertelfinal, Lang so unglaublich viel Raum zugesteht, obwohl seine momentane Treffsicherheit kein Geheimnis ist, ist fragwürdig. Apropos Kontrahent:

«Jeder hat seine Lieblingsgegner, und der FC Luzern scheint meiner zu sein», sagt Lang, angesprochen auf seine beiden Doubletten gegen die Innerschweizer innert fünf Tagen. Vielleicht sei er tatsächlich ein Luzern-Schreck, «da ich schon bei meiner Zeit bei GC schon ein paar Mal gegen sie getroffen habe.»

Bestwert in Sichtweite

Dass Lang in dieser Hinrunde noch so stark aufspielen würde, daran durfte man bis vor kurzem grosse Zweifel hegen. Er lief monatelang seiner Form und seiner Konstanz hinterher. So viel Glück wie er aktuell in seinen Aktionen hat, so viel Pech haftete ihm zu Beginn der Saison an. «Anfang Saison hat es noch nicht so geklappt, jetzt aber läuft es ihm», sagt auch sein Trainer Raphael Wicky.