Erfolgstrainer Oliver Glasner verliess LASK im Sommer und wechselte für 1,7 Millionen Franken nach Wolfsburg. Als Nachfolger präsentierten die Österreicher Valérien Ismael. Der Franzose war als Spieler unter anderen beim FC Bayern aktiv und wie es der Zufall will auch schon Trainer in Wolfsburg.

4. Noch nie europäisch weitergekommen

In der 60ern spielte Linz je einmal im Europapokal der Pokalsieger und der Landesmeister. In den 80er Jahren war LASK Stammgast im Uefa Cup. In der vergangenen Saison gab Linz dann sein internationales Comeback in der Europa League Quali. Doch in keinem der bisher zehn Europapokal-Duelle konnten sich Linz die Österreicher durchsetzen.

5. Der Kader ist deutlich billiger als der FC Basel

Der aktuelle Marktwert des LASK-Kaders beträgt 24 Millionen Franken. Der FCB ist damit mehr als doppelt so wertvoll, die Favoritenlage klar.