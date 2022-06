Leichtathletik Hürdensprinter Jason Joseph geht beim Pfingstmeeting fremd und gewinnt trotzdem Das Susanne Meier Memorial hatte auch in diesem Jahr am Pfingstmontag einige Highlights bereit. In den Hauptrollen der Ausgabe 2022: Noemie Zbären und Jason Joseph. Aber auch die Basler Stabhochspingerinnen machten auf sich aufmerksam.

Jason Joseph (LC Therwil) gewinnt auf der Schützenmatte auch ohne, dass Hürden im Weg stehen. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Mit einem breiten Lachen im Gesicht präsentierte sich die Berner Hürdensprinterin Noemi Zbären nach ihrem Rennen über 100 m Hürden. Mit der Zeit von 13,02 s verbesserte sie ihre eigene Saisonbestmarke vom Sprint-Cup, ebenfalls auf der Schützenmatte, um acht Hundertstel. «Es geht in die richtige Richtung», stellte sie fest. Das Einstandsrennen hatte für «die Bestätigung des guten Gefühls» gesorgt. Noch befand sie sich Mitte Mai vom Aufbau her weit entfernt vom wettkampfnahen Arbeiten. Diesem kommt sie nun langsam nahe.

Zbärens Zuversicht basiert auch auf anderen Faktoren als den ersten Zeiten. «Im Kopf ist Einiges gegangen», sagt sie. Ihr Umfeld im SK Langnau, insbesondere aber auch dem deutschen Hürden-Trainier Sven Rees, Physiotherapeut Adrik Mantingh vom LC Zürich und Krafttrainer Andreas Lutz fühlt sie sich wohl. Darauf will Zbären nun aufbauen, «schrüüble», wie sie sagt. Und klar ist, dass nun die 13-Sekunden-Marke bald fallen soll. Bereits 16 Mal schaffte sie dies – 15 Mal vor sieben Jahren, einmal gar vor acht.

Eine Zeit von 13,02 s wie in Basel ist Zbären seither nie mehr gelaufen. Ihr Lachen kam also von ganz tief. Gegen Zbären in dieser Verfassung keine Chance hatte die Baslerin Selina von Jackowski. Trotzdem zeigte sich die 24-Jährige zufrieden: «Hintenhinaus stimmte es», sagte sie und spielte auf das letzte Streckendrittel an. Das war gewollt: «Daran haben wir im Training gearbeitet.» In den nächsten Wochen will sie die Konzentration auf den Start und die Beschleunigung richten. Hoch sind auch ihre Ambitionen: Auch von Jackowski strebt die Qualifikation für die EM von Mitte August an. Dazu erforderlich im Minimum: eine Zeit von 13,32 s.

Hürdensprinter Jason Joseph hat auch im Flachen ein Ziel

Nicht mit Limiten auseinandersetzen muss sich Jason Joseph. Der Schweizer Rekordhalter über 110 m Hürden (13,12 s) hat nur noch eine Leistungsbestätigung zu liefern. Der Olympia-Teilnehmer und U23-Europameister ermöglichte sich im Heimstadion «einen schönen Saisoneinstieg» – über 100 m flach. Und mit seinen 10,48 s nur ein Hundertstel hinter Flachsprinter und Weitspringer Enrico Guntert bilanzierte Joseph: «Das war gut, da gibt es nichts zu motzen.»

Die ungewohnte Flachstrecke hatte für Joseph einen handfesten Hintergrund: Er gehört dem Schweizer EM-Staffel-Projekt über 4x100 m an. Trotz seiner Qualitäten und des internationalen Levels als Hürdensprinter findet er: «Da muss ich mich auch einmal über die Flachdistanz beweisen – nicht zuletzt für mich selber.» Er will wissen, welches Level er über die Flachstrecke aufweist. Und fest hielt er nicht aufgrund dieses Werts: «Ich fühle mich fit, ich bin gespannt, was nun im Hürdensprint herausschaut.» Vermeiden will er einen ähnlich schwierigen Saisonauftakt wie im vergangenen Jahr.

Angelica Moser (LC Zürich) siegte im Stabhochsprung, in dem sie die 4,55 Meter überquerte. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Im Stabhochsprung der Frauen platzierten sich die beiden Baslerinnen Lea Bachmann (4,35 m) und Pascale Stöcklin (4,25 m) auf den Rängen 2 und 3 hinter Hallen-Europameisterin Angelica Moser (4,55 m). Als «solide und ok für den Saisonauftakt» bezeichnete Bachmann ihre 4,35 m – nur drei cm unter ihrem Bestwert. «Nicht zufriedenstellend» resümierte hingegen Stöcklin, die sich mehr erhofft hatte.