Leichtathletik Wieder schnell – und das mit Gelassenheit: Der Basler Topsprinter Silvan Wicki und sein perfekter Saisonstart Topsprinter Silvan Wicki aus Riehen ist zurück – eindrücklich. Auch durch zahlreiche Rückschläge hat sich der zweitschnellste Schweizer je nicht unterkriegen lassen.

Silvan Wicki, hier auf einem Bild von 2021, ist nach langer Pause wieder zurück. Claudio De Capitani / freshfocus

Er wirkt entspannt. Silvan Wicki hat beim Internationalen Meeting in Meilen im ersten 100-m-Zeitlauf die Ziellinie als Dritter überquert. Vor ihm internationale Sprinter von Format, Und seine Zeit von 10,27 Sekunden ist besser, als er es erwartet hatte. Wicki lacht zufrieden: «Es handelt sich um meinen schnellsten Saisoneinstieg - je.»

Vor dem Rennen hatte sich der 28-Jährige unsicher gefühlt. Er war nervös und fragte sich: «Kann ich befreit laufen?» Der Grund ist nachvollziehbar. 16 Monate nach den beiden Hallen-Rennen 2022 über 60 m und gar 21 Monate seit dem letzten 100-m-Wettkampf lagen seine letzten Rennen zurück. Eine lange Zeit.

Zuerst hinderte ihn eine gereizte und dadurch schmerzende Bandscheibe im Rücken, dann der Fuss und schliesslich ein Muskelbündelriss in der Wade. Wicki musste im letzten Jahr alle seine Saisonziele begraben: die Hallen-WM, die EM in München.

Im Kopf gefordert

Und die Rückkehr verzögerte sich weiter. Auch für die Hallensaison von diesem Jahr fühlte er sich noch nicht bereit. «Es ging immer zwei Schritte vorwärts und einen zurück», beschreibt er bildlich. Schwierig war das für den Vollblutsprinter vor allem mental. «Der Kopf war gefordert», sagt er. Positiv bleiben, vorwärtsdenken, geduldig sein bildeten Eckpunkte in seiner Gedankenwelt. «Wir hatten den Fokus schnell auf einen langfristigen und zeitkostenden Aufbau gelegt», blickt er zurück, «und das ist nun gut». Mit wir meint er die Ärzte, den Physiotherapeuten, die beiden Haupttrainer, seine Mutter Sabine Wicki und Nationaltrainer Patrick Saile und natürlich sich selbst in der Hauptrolle.

Und jetzt ein Einschub und die Rückblende auf die Zeit zuvor. 2018 und 2019 hatte sich Silvan Wicki zum Schweizer Vorzeigesprinter entwickelt. Und der Steigerungslauf setzte sich fort. In der Corona-Saison 2020 lief er in Bulle mit 10,11 Sekunden an die Spitze der europäischen Jahres-Bestenliste. Nur 3 Hundertstel trennten und trennen ihm noch vom Schweizer Rekord von Alex Wilson. 2021 erreichte er 10,22.

Selbstkompetenz und mentale Stärke

Zurück zur Gegenwart. Durch die Rückschläge der letzten beiden Jahre liess sich Silvan Wicki nicht verrückt machen. Seine Mutter staunt: «Unglaublich, wie ruhig Silvan stets blieb.» Im letzten Jahr konzentrierte er sich neben den vielschichtigen Therapien auf sein Bachelorstudium. Und dem Sport schenkte er auch ohne Wett- und Ernstkämpfe volle Aufmerksamkeit. Dabei entwickelte er ein noch ausgeprägteres Körpergefühl. Er übernahm Eigenverantwortung und bestimmt mittlerweile die Steuerung der Trainings sehr aktiv mit. Seine Mutter überrascht auch das: «Silvan zeigt eine enorme mentale Stärke und gab und gibt vor, wie er sich seine Rückkehr vorstellt.» Seine Kompetenz basiert auf dem Gefühl für den eigenen Körper und dem Austausch mit den Ärzten, den Therapeuten und den Trainern.

Den Weg, den er sich zurechtlegte und zurechtlegt, verfolgt Silvan Wicki mit Überzeugung. Das Comeback in Meilen mit der vorzüglichen Leistung und der Schweizer Saisonbestzeit gibt ihm nun Recht. Und er zeichnet sich nicht zum ersten Mal als Stehaufmann aus. Schon früher bewältigte er Rückschläge – etwa die zwei Erkrankungen am Pfeifferschen Drüsenfieber, die Corona-Pandemie oder das Verpassen von Grossanlässen.

Lieber als zurück blickt er aber vorwärts. Er sagt: «Ich bin noch nicht dort, wo ich sein will.» Erfahrungsgemäss benötigt Wicki einige Rennen, um seine Leistungsgrenze auszureizen. Dazu passt, wenn er anfügt: «Schnell sein will ich im Juli und im August.» Ob die Weltmeisterschaften von Mitte August zum Thema werden, lässt er offen. Die Einladung für die Team-EM von diesem Wochenende lehnte er dankend ab: Seine Begründung: «Der Zeitpunkt wäre noch zu früh.» Trotz der Top-Zeit von Meilen.