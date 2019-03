Nach dem Seitenwechsel wendete sich das Blatt, weil Julian von Moos von einem missratenen Rückpass in der YF-Abwehr profitierte und das schnelle 1:1 markierte (49.). «Das war ein wenig glücklich, aber das gehört im Fussball dazu», meinte der Trainer, der zufrieden zuschauen konnte, wie seiner Elf noch zwei weitere Treffer gelangen: Yves Kaiser traf aus 20 Metern ins Lattenkreuz (82.) und Tician Tushi schloss einen Konter erfolgreich ab (92.).

Die erste Halbzeit hatte dem Heimteam gehört, das auch mit einer verdienten 1:0-Führung in die Pause gegangen war. «Wir hatten zu viel Respekt und brachten die Bälle nicht in die gefährliche Zone», analysierte Peço.

«Ein verdienter Erfolg gegen einen starken Gegner», bilanzierte Arjan Peço. Dass seinem Team der letzte Treffer erst in der Nachspielzeit gelungen war, war für den Basler Trainer ein weiterer Beleg dafür, «dass man sich in der Promotion League alles hart erarbeiten muss».

FC Luzern U21 – BSC Old Boys 1:0 (0:0)

Eine Liga tiefer mussten die Old Boys ebenfalls auswärts ran. Im ersten Match unter dem neuen Trainer Marco Walker trugen die Gelbschwarzen ihren Teil zu einem spannenden, intensiven und technisch hochstehenden Match bei.

Weil beide Teams sehr gut zum Ball Sorge trugen, fehlten aber die Strafraumszenen. Jede Mannschaft hatte nur zwei Chancen zum Lucky Punch: Während die Gäste in Person von Valentin Mbarga (77.) und Emre Sahin (79.) ihre liegen liessen, machten es die Zentralschweizer in der 84. Minute besser, als Kenan Heric aus elf Metern einen Angriff erfolgreich abschloss, der seinen Ursprung in einem Einwurf gehabt hatte.

Intensiveres Coaching

«Die Partie hätte auf die eine oder andere Seite kippen können. In unserer Situation ist es fast schon typisch, dass wir wieder ohne Punkte dastehen», sagte Rafet Öztürk. Auf die Frage, was unter Walker anders gewesen war, meinte der OB-Sportchef: «Das Glück hat er jedenfalls nicht mitgebracht!»

Ansonsten sei das Coaching des Neuen lauter und intensiver als das von Vorgänger Aziz Sayilir. Die «obligatorischen» individuellen Fehler machten die Basler in Luzern jedenfalls nicht. «Ob das am Trainer liegt, werden die nächsten Spiele zeigen», so Öztürk, der vor einer englischen Woche steht.