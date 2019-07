Die Vorbereitung für die Leichtathletik Schweizermeisterschaften 2019 in Basel sind weit fortgeschritten. Am 23. und 24. August treten die grossen Leichtathletik Stars in Basel auf der Schützenmatte an. Bis dahin trainieren die Athleten noch intensiv und bereiten sich minutiös vor.

Im Rahmen der Vorbereitung für die Leichtathletik Schweizermeisterschaften 2019 auf der Schützenmatte, organisiert BSC Old Boys für Kids ein meet’n’train. Sportbegeisterte Jugendliche im Alter von 7 bis 15 Jahre kommen dabei zu einem speziellen Highlight. Am 23. und 30. Juli 2019, jeweils um 14.45 Uhr haben sie die einmalige Gelegenheit ein Training mit den Leichtathletik Stars zu absolvieren.

Am 23. Juli können sie mit Alex Wilson ein Sprint-Training, mit Gregori Ott ein Kugelstoss- oder mit Lea Bachmann ein Stabhochsprung-Training absolvieren.

Am 30. Juli nehmen sich die Spitzenathletinnen Selina von Jackowski, Hürden, Salome Lang Hochsprung und Pascale Stöcklin Stabhochsprung Zeit für ein Training mit den jungen Athleten.

Interessierte Jugendliche können sich am jeweiligen Tag bis spätestens 14.45 Uhr direkt vor Ort im Stadion Schützenmatte melden.