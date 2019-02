Zum Glück ist die Situation beim Elfmeterschiessen eine der am besten erforschten in der Sportwissenschaft. Weil alles standardisiert ist, gibt es über 100 Studien zum Thema. Weil wir den FCB-Stars diese Lektüre ersparen wollen, gibt es hier eine Kurzzusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse: Die Körpersprache des Schützen muss dominant sein.

An den Stammtischen dieser Welt wird oft diskutiert, wo der Schütze idealerweise hinschiesst. Der Kölner Sportwissenschafter Daniel Memmert erklärt: «Im Idealfall schiesst der Spieler hoch in eine Ecke, die er sich vorher ausgesucht hat. Der Torhüter kann solche Bälle kaum halten. Die Wahrscheinlichkeit, dass er hoch geschossene Elfmeter halten kann, geht gegen null. Flache Bälle hingegen hält der Torhüter vor allem dann, wenn sie a) nicht so hart geschossen sind, b) nicht platziert geschossen sind oder c) wenn der Torhüter sehr früh abspringt.»