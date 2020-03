Liga kann nicht gewertet werden: So plant der FVNWS für die Zeit nach Corona

Der Vorstand des Fussballverbandes Nordwestschweiz hat sich am 19. März 2020 via Skype-Konferenz zusammengefunden und mit der aktuellen Lage befasst. Das Ergebnis ist ein offener Brief, in dem sich die Verantwortlichen ausführlich und detailliert zu möglichen Szenarien äussern.

1. Gesundheit geht vor

In der Einleitung heisst es: "Die Gesundheit ist das wichtigste Gut des Menschen – auch deshalb ist es unerlässlich, dass wir uns in dieser ausserordentlichen Situation entsprechend verhalten, um Risikogruppen, aber auch unser unmittelbares Umfeld nicht zu gefährden. Dies natürlich ganz allgemein im Leben, aber auch innerhalb unserer „Fussballfamilie“. Jetzt ist die Zeit, in der wir die oft zitierte Solidarität wirklich leben können, zusammenstehen und gemeinsam die Herausforderungen bewältigen, die sich uns stellen."

2. Es gibt höchstwahrscheinlich keine Auf- und Absteiger

Alles Voraussicht nach sollen die Ligen nicht gewertet werden. Der Verband scheibt: "Der FVNWS geht davon aus, dass ein regulärer und vollständiger Abschluss der Saison 2019/2020 nicht möglich sein wird. Alle anderen Formen eines reduzierten Spielbetriebs bleiben zwar noch möglich, garantieren aber in keinem Fall sportlich vertretbare Auf- oder Abstiegsentscheidungen. Wir müssen deshalb aus heutiger Perspektive davon ausgehen, dass die Meisterschaft der Saison 2019/2020 nicht gewertet werden kann und der Spielbetrieb der Vorrunde mit den jeweiligen Abschlusstabellen einzig dahingehend zugezogen würde, falls frei werdende Plätze (Rückzüge, Nichtmeldung für die Saison 2020/21) in einer Liga aufgefüllt werden müssten."

Die Gründe liegen auf der Hand. Der Spielbetrieb ist offiziell von Seiten des Schweizerischen Fussballverbands und des Fussballverbandes Nordwestschweiz bis zum 30. April 2020 ausgesetzt. Aufgrund der bundesweiten Notlage (bis 19. April) und der Notlage im Kanton Basel-Landschaft (bis 30. April) dürfen in dieser Zeit keinerlei Trainings- und Vereinsaktivitäten stattfinden. Abgesehen von den noch nicht bekannten Regelungen und Massnahmen des Bundes und der Kantone in Sachen Coronavirus über den 30. April hinaus, ist schon heute klar, dass es organisatorisch und logistisch nicht möglich sein wird, den gesamten bisherigen Ausfall des Spielbetriebs der Frühjahrsrunde Saison 2019/2020 nachzuholen. Ein solches Szenario würde den sofortigen Start des Spielbetriebs Anfang Mai und ein enormes Pensum an Spielen in der kurzen Zeit bis zu den Sommerferien erfordern, was den Vereinen und der Sportinfrastruktur in der Region aus Sicht des FVNWS nicht zuzumuten ist.

3. Der Cup soll fertig gespielt werden

Innerhalb des FVNWS bleibt die Hoffnung, dass zumindest die Viertel-, Halb- und Finalspiele des Nepple Basler Cup noch wettbewerbsmässig durchgeführt werden können. Auch diese Entscheidung hängt jedoch von den behördlichen Massnahmen und Einschränkungen nach dem 30. April 2020 ab. Sollten diese eine Wiederzulassung von Trainings- und Spielbetrieb ermöglichen, macht sich der FVNWS nach eigener Aussage auch Gedanken über die Möglichkeit einer organisierten Mini-Spielrunde in den einzelnen Ligen ausser Konkurrenz.

4. Fehlende Bussen sorgen für ein Finanzloch

165'000 Franken nimmt der FVNWS pro Halbjahr durch Bussen an Spieler, Trainer und Schiedsrichter ein. Durch den Wegfall der Spiele fehlen auch die Bussen und damit das budgetierte Geld. Ein geringerer Teil kann laut FVNWS durch die temporäre Schliessung der Geschäftsstelle und die beantragte Kurzarbeit kompensiert werden.

Der Verband empfiehlt den Vereinen, welche sozialleistungspflichtiges Personal beschäftigen, ebenfalls beim jeweiligen Kanton Kurzarbeit für diese Personen zu beantragen. Noch nicht bekannt ist, wie die Sportverbände und -vereine konkret aus dem vom Bund bereitgestellten Hilfsfonds von 50 Millionen Franken (für den gesamten Breitensport in der Schweiz) entschädigt werden können.