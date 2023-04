Die Saison in der Super League geht mit der 31. Runde auf die Zielgerade, und der FC Basel will an diesem Sonntag beim Tabellenschlusslicht FC Winterthur (Anpfiff 16.30 Uhr) eine Seltenheit bewerkstelligen: einen zweiten Sieg hintereinander nach dem 2:1 am Donnerstag in Sitten.