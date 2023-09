Liveticker Der FCB kommt trotz viel Kampf gegen Luzern nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus Der kriselnde FC Basel trennt sich mit viel Kampf und wenig Glanz 1:1-Unentschieden gegen formstarke Luzerner. Der FCB klettert somit auf den neunten Tabellenplatz.

10 Bilder 10 Bilder Die Mannschaften kommen auf's Spielfeld vor dem Meisterschaftsspiel der zwischen dem FC Basel und dem FC Luzern im Stadion St. Jakob-Park. Die Fans der Muttenzerkurve sind heiss und erwarten selbiges von ihrem Team. Bild: Keystone

Das Spiel:

Der FC Basel ist sichtlich bemüht, gelingen will ihm allerdings wenig. Und wenn der Ball dann mal im Tor landet – wie nach Barrys vermeintlichen Führungstreffer nach einem misslungenen Schuss Veigas – zählte dieser korrekterweise wegen einer Offside-Position nicht. Die beiden Teams gehen folgerichtig mit nur je einem Abschluss aufs gegnerische Tor und ohne zu reüssieren in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel sehen die 20'566 anwesenden Fans wenig Berauschendes. Allerdings ist es nach einer Stunde dann Neuzugang Jovanovic, der auf Flanke Xhakas per Kopf die viel umjubelte Führung erzielen kann. Auf unerklärliche Weise ziehen sich die Basler umgehend zurück und überlassen den Gästen in der Folge das Spieldiktat. So entspricht der Ausgleich von Jashari, auch wenn das Eingreifen des VARs nötig ist, dem Gezeigten.

In der Schlussphase, Luzern spielt nach Ademis Verletzung noch zu zehnt, drückt der FCB auf den Lucky Punch, doch Debütant Rüegg und Veiga verfehlen das Luzerner Tor knapp.

Der Beste:

Djordje Jovanovic reibt sich über das ganze Spiel hinüber auf. In Beka sieht er sich oftmals einem physisch ebenso beeindruckenden Verteidiger gegenüber. Dennoch hat er bei allen im Ansatz gefährlichen Aktionen des FCB seine Füsse im Spiel. Seinen Kopf im Spiel hatte er in der 60. Minute als er eine Flanke Xhakas zur Führung einköpfen konnte. Sein Tordebüt hat er sich mit viel Arbeit verdient.

Djordje Jovanovic trifft erstmals für den FCB. Bild: Freshfocus

Das gab zu reden:

Der Stadionspeaker verkündet wenige Minuten nach Schlusspfiff, dass der FCB zwei Plätze gutmachen konnte. Er klettert mit diesem Remis auf den neunten Platz. Das Publikum weiss daraufhin nicht recht, ob es lachen oder weinen soll. Auch bei der zweiten Durchsage einige Minuten später reagieren die Fans mit Häme auf die Verbesserung der Tabellensituation. An die untere Tabellenhälfte möchten man sich in Basel nicht gewöhnen müssen.