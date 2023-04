Liveticker Der FCB muss sich in einem ereignisarmen Klassiker beim FCZ mit einem 1:1 begnügen Der FC Basel beschliesst das dritte Saisonquartal mit dem elften Remis in 27 Spielen. Die Führung durch Sergio López, der in der 19. Minute sein erstes Saisontor für den FCB erzielte, währte nicht lange. Der Rest war schwer verdauliche Fussballkost.

17 Bilder 17 Bilder Wouter Burger im Luftduell gegen Cheick Conde. Bild: Freshfocus

Das Spiel:

Zwischen Cup-Aus und Conference League, zwischen Ausschreitungen und Sektorenschliessungen und zwischen Interimslösungen und Trainergerüchten ist der FC Basel bemüht, die Schlagzeilen zumindest vorübergehend wieder auf das Sportliche zu leiten. Vor dem Conference-League-Kracher gegen Nizza muss das Team von Heiko Vogel in der Liga ran, wobei mit dem Klassiker zwischen dem FC Zürich und dem FC Basel gleich ein Leckerbissen auf dem Menüplan steht.

Die 19’451 Fans im Letzigrund müssen 16 Minuten warten, bis ihnen ein erstes Amuse-Bouche geboten wird. Nach einer Überzahlsituation im FCB-Strafraum kontert Basel über Jean-Kévin Augustin, welcher mit einem sauberen Zuspiel Geburtstagskind Sérgio Lopez lanciert. Der Spanier drückt den Ball nach einem sehenswerten Sprint über die Linie und beschert dem FCB gleich mit der ersten Gelegenheit die Führung.

Anschliessend wird die Vorspeise gänzlich übersprungen. Nach einem energischen Nachsetzen wird erst Wouter Burger die Kugel nahe dem eigenen Strafraum abgeluchst, und Riccardo Calafiori kann das Unheil auch nicht verhindern: Cheick Condé fackelt nicht lange und hämmert den Ball via Lattenunterkante aus 20 Metern in die Maschen – dem Klassiker wird somit früh die nötige Würze gegeben.

Mit dem Unentschieden können beide Mannschaften vorübergehend gut leben. Zürich stoppt das hohe Pressing und Basel lässt die Kugel in den eigenen Reihen zirkulieren. Kurz vor der Pause unterschätzt Michael Lang eine hohe Hereingabe. Fidan Aliti geht am langen Pfosten vergessen, kann den Überraschungsmoment aber nicht in Torgefahr ummünzen und hadert anschliessend mit seiner schwachen Hereingabe.

Nach ereignisreichen 45 Minuten breitet sich nach Wiederanpfiff gähnende Langeweile im Letzigrund aus. Obwohl Vogel zu Beginn der zweiten Halbzeit bereits drei Mal gewechselt hat, scheinen seine Inputs nicht bei seiner Mannschaft anzukommen. Vielmehr sind es die Stadtzürcher, welche nach 64 Minuten wieder gefährlich werden. Zuerst spitzelt Antonio Marchesano eine Direktabnahme aus fünf Metern am Tor vorbei, anschliessend müsste Bledian Krasniqi in der 71. Minute die Zürcher Führung realisieren. Nach einem katastrophalen Ball von Kasim Adams kommt der 21-Jährige völlig frei vor Hitz zum Abschluss, kann aber nicht reüssieren.

Die Zürcher Führung ist spätestens in der 80. Minute überfällig. Jonathan Okita trifft mit einem herrlichen Schlenzer aus über 20 Metern nur die Lattenunterkante. Rotblau ist während der gesamten zweiten Halbzeit harmlos, kommt kurz vor dem Schlusspfiff aber beinahe zum Lucky Punch. Zuerst vergibt der eingewechselte Andy Diouf alleine vor Yanick Brecher, tief in der Nachspielzeit sündigt auch Dan Ndoye aus aussichtsreicher Position. Die Punkteteilung geht damit unter dem Strich in Ordnung, Basel kann sich dem anvisierten zweiten Tabellenrang aber weiterhin nicht nennenswert nähern.

Sergio López (rechts) trifft zur Basler Führung. Bild: Keystone

Der Beste

Nach einer sehr durchzogenen Gesamtleistung hat dieses Prädikat eigentlich kein FCB-Akteur verdient. Der Sprint und der eiskalte Abschluss von Sergio López kann sich immerhin sehen lassen, und der Spanier macht sich an seinem 24. Geburtstag mit dem ersten Saisontor ein Geschenk gleich selbst.

Das gab zu reden:

Es macht den Anschein, als ob Heiko Vogel in Anbetracht des bevorstehenden Conference-League-Viertelfinals seine zweite Garde laufen liess. In Amdouni, Diouf, Zeqiri, Ndoye und Novoa sassen gleich fünf potenzielle Fixstarter auf der Bank.