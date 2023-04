Der FC Basel führt 1:0! Zeqiri köpft die Basler in Front

In der 30. Runde der Super League trifft der FCB auswärts auf den FC Sion. Ob die Basler die für die Qualifikation der europäischen Wettbewerbe so dringend nötigen Punkte mitnehmen, darüber berichten wir in unserem Liveticker.