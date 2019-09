«Basel gegen Zürich ist das grösste Spiel der Schweiz.» Was FCZ-Torhüter Yanick Brecher nach der Partie gegen Thun äusserte, hätte noch vor wenigen Jahren als allgemein akzeptierte Tatsache kaum Beachtung erfahren. In Zeiten, in denen im Klassiker Meisterschaften entschieden, Geschichten geschrieben und Legenden geboren wurden. Als die Erzrivalen ab 2003 während vierzehn Saisons den Titel unter sich ausmachten. Heute jedoch, wenn der FC Basel den FC Zürich zum ersten Klassiker der Saison empfängt, drängt sich die Frage auf: Ist Basel gegen Zürich wirklich noch das grösste Duell der Schweiz?



Im Schweizer Fussball herrschen neue Kräfteverhältnisse. Der FCB ist angeschlagene Grossmacht, der FCZ in der Bedeutungslosigkeit, ja zwischenzeitlich sogar in der Challenge League verschwunden. Dazu kommt, dass Basel seit dem verlorenen Cupfinal 2014 – dem wohl letzten wirklich brisanten Klassiker – nur eines von 18 Duellen gegen die Stadtzürcher verloren hat. Ein Indiz dafür, dass sich die früheren Rivalen heute in verschiedenen Sphären bewegen.

Vor neun Jahren kamen noch 30000



Einer, der es genau wissen muss, ist FCZ-Trainer Ludovic Magnin. Als Zürich und Basel sich 2010 letztmals einen packenden Zweikampf um den Meistertitel lieferten, war er als Abwehrchef im FCZ-Dress mittendrin. Über 30 000 Zuschauer pilgerten zum ersten Klassiker der Saison in den St. Jakob-Park. Basel gewann mit 3:2, Alex Frei schoss zwei Tore. Ende Saison setzte sich der FCB in einem Herzschlag-Fernduell um die Krone durch, und wurde mit einem Punkt Vorsprung vor Zürich Meister.



Heute, neun Jahre später, können die Rivalen von solchen Kulissen nur träumen. Nur etwas mehr als 20 000 Zuschauer trotzen heute dem Herbstwetter. Statt Vorfreude geistert Tristesse um das erste Aufeinandertreffen der Rivalen. «Die Derbys haben sicher in puncto Zuschauer, Feuer und beim ganzen Drumherum abgegeben. Das merken wir nicht nur in den Duellen mit Basel sondern auch in den Stadtderbys gegen GC», sagt Magnin. Er führt die sinkende Relevanz des Klassikers auf dessen veränderte Stellung in der Schweizer Fussballwelt zurück: «Heute kann man jeden Tag ein Fussballspiel am TV schauen. Man hat rund um die Uhr Social Media. Zu meiner aktiven Zeit haben die Leute die ganze Woche auf den Klassiker gewartet. Dann war das Stadion immer ein Hexenkessel. Das Überangebot nimmt dem Zuschauer sicher etwas die Emotionen. Und diese sind für solche Duelle zentral.»



Bei Spielern und Fans ist die Rivalität noch die selbe

Für den 40-Jährigen ist jedoch klar, dass sich bei den Klassikern nur das Drumherum verändert hat. Für die direkt Involvierten sei jedes Duell noch immer besonders: «Innerhalb des Vereins und auch bei den Fanlagern ist die Rivalität noch dieselbe wie früher. Das Feuer für die Spiele gegen Basel, YB oder GC spüre ich bei meiner Mannschaft noch genauso wie damals.» Ins gleiche Horn bläst auch FCB-Trainer Marcel Koller: «Die Rivalität ist noch spürbar. Jeder Klassiker ist wie ein Zweikampf, in den man alles legt, um zu gewinnen.»

Auf dem Rasen brachten die Klassiker diese Intensität zuletzt jedoch nur selten mit sich. So hat der FCB zum Beispiel seit 2013 kein Heimspiel mehr gegen Zürich verloren. Die Albtraum-Bilanz seines Teams gegen den FCB interessiert Magnin jedoch kaum: «Die Vergangenheit zählt im Fussball nichts. Das habe ich immer wieder am eigenen Leib erfahren. Gegen Basel könnte das aber ein Vorteil für uns sein, denn sobald angepfiffen wird, ist die Statistik irrelevant.»



Dass der FCZ aber ausgerechnet heute in Basel gewinnt, scheint aufgrund der aktuellen Form beider Teams eher unwahrscheinlich. Der FCB führt die Tabelle nach sieben Spieltagen mit 16 Zählern an und hat damit bereits doppelt so viele Punkte wie die Magnin-Elf gesammelt. Der FCZ-Coach geriet nach dem schwachen Saisonstart in die Kritik. Nach der Länderspielpause hat sich der FCZ wieder etwas gefangen, konnte im Cup gegen Wil und in der Liga gegen Thun gewinnen, ohne dabei jedoch zu glänzen. Setzt der FCZ seinen Mini-Lauf mit einem Punktgewinn in Basel fort, könnte Magnin zumindest vorübergehend an der neuen Klassiker-Realität rütteln. Doch Marcel Koller und sein Team haben da natürlich etwas dagegen.