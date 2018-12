Der RTV begann hochkonzentriert, lag in Aarau von Beginn weg in Führung und geriet im gesamten Spielverlauf nie in Rückstand. Mit dem Halbzeitstand zu Gunsten von 14:11 für den RTV war Suhr Aarau insofern noch gut bedient, weil die Basler mindestens drei Grosschancen ungenutzt gelassen hatten.

In der zweiten Halbzeit ging es zunächst im gleichen Stil weiter. Der RTV führte rasch mit 19:13 und nach 46 Minuten, also 14 Minuten vor Schluss, sogar 23:15. Die Aargauer fanden gegen die starke RTV-Defensive kein taugliches Mittel und die Partie schien entschieden.

In der Folge aber schlichen sich beim RTV, parallel zu einer weiterhin suboptimalen Chancenauswertung, plötzlich Konzentrationsmängel und dumme Fehler ein und das Team von Cheftrainer Samir Sarac und Assistenzcoach Patrice Kaufmann erzielte acht Minuten kein Tor mehr. Die Aargauer witterten ihre Chance und schafften vier Minuten tatsächlich den kaum mehr erwarteten Anschlusstreffer (23:24). Doch der RTV bewahrte im Hexenkessel die Ruhe, erzielte umgehend seinerseits drei Treffer in Folge und sicherte sich so den hochverdienten Sieg.

Kein Vorbeikommen am Torhüter

Der RTV überzeugte, ja begeisterte weitgehend mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Spieler des Abends war der wiselflinke linke Flügel Basil Berger mit sieben Treffern, allesamt in der ersten Halbzeit erzielt. Stark verbessert zeigte sich zudem Torhüter Aistis Pažemeckas. Der Nationalgoalie Litauens glänzte mit einer Quote von 35 Prozent gehaltenen Bällen und war seinem Team ein sicherer Rückhalt.

Nächster Fixpunkt für den RTV (zugleich der letzte Ernstkampf in diesem Jahr und bis Anfang Februar 2019) bildet am kommenden Sonntag (18:00 Uhr) das kapitale und richtungsweisende Auswärtsspiel beim TSV Fortitudo Gossau SG. Die Ostschweizer figurieren aktuell mit einem Punkt weniger direkt hinter dem RTV auf dem zweitletzten Platz. Mit einem Sieg würde der RTV Gossau um drei Punkte distanzieren, was im Hinblick auf die NLA-Abstiegsrunde (ab 2. Februar 2019) äusserst wertvoll wäre. (mst)