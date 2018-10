Jetzt muss es doch endlich klappen mit dem Toreschiessen, ist man geneigt zu sagen. Xamax kommt ins Joggeli, der Aufsteiger, Schlusslicht in der Super League, die Mannschaft, die am meisten Gegentore (22) kassiert hat. Aber FCB-Trainer Marcel Koller warnt: «Es wäre falsch, wenn wir den Gegner unterschätzen würden. Nur weil sie bisher viele Tore kassiert haben, dürfen wir jetzt nicht meinen, wir könnten denen locker-flockig ein paar reinhauen.»

Die Neuenburger haben nach gutem Saisonstart (Sieg gegen Luzern und Unentschieden gegen den FCB) eine Baisse durchlebt und fünfmal hintereinander verloren. Auch weil Verletzungen in der Innenverteidigung Trainer Michel Decastel immer wieder zu Umstellungen zwangen. Doch zuletzt hat sich Xamax gefangen, feierte gegen Lugano den ersten Heimsieg und holte dann sowohl in Zürich als auch in der Maladière gegen Sion ein Unentschieden. Präsident Christian Binggeli sagt: «Wir haben eine Lösung in der Verteidigung gefunden.»

Verletzungssorgen in der Innenverteidigung

Zuerst verteidigten die Neuenburger mit einer Vierer-Abwehr. Im Zentrum Arbenit Xhemajli und Mustafa Sejmonovic. Als die beide verletzt passen mussten gegen Sion, stellte Xamax-Trainer Michel Decastel um auf eine Dreier-Abwehr mit dem Ende August verpflichteten Letten Marcis Oss im Zentrum. Beides funktionierte. Gegen Basel wird Sejmonovic mit einer Oberschenkel-Zerrung höchstwahrscheinlich weiterhin fehlen. Xhemajli dürfte dagegen zurückkehren. Und vermutlich wird Decastel wieder mit vier Verteidigern spielen lassen, wie er das in all den Spielen zuvor machte.

Marcel Koller kennt die Probleme des Xamax-Trainers nur allzu gut. Auch ihm bereitete die Innenverteidigung in den letzten Wochen immer wieder Kopfzerbrechen. Hauptgrund auch in Basel die zahlreichen Verletzungen. Auch dieses Wochenende ist keine Besserung in Sicht. Eder Balanta ist fraglich, Eray Cömert kam angeschlagen aus der U21 zurück (Schlag aufs Knie), sollte aber einsetzbar sein. Marek Suchy und Carlos Zambrano werden noch einige Zeit fehlen. Und so könnte es sein, dass Fabian Frei wieder einmal eine Reihe nach hinten rücken muss in die Innenverteidigung. Die stetigen Wechsel auf der Position blieben auch in Basel nicht ohne Konsequenzen. Nach Xamax ist der FCB das Team, das am zweitmeisten Gegentore zuliess (20).

Stocker bald wieder einsatzfähig, genau wie Omlin

Es gibt auch gute Neuigkeiten vom Basler Lazarett: Valentin Stocker trainierte am Freitagmorgen erstmals voll mit der Mannschaft, Jonas Omlin wird nächste Woche wieder voll einsteigen. Sein Ersatz Martin Hansen wurde beim Training am Freitag wegen kleineren Problemen mit der Hand geschont, einem Einsatz gegen Xamax stehe jedoch nichts im Wege, so Koller.

Xamax hat am meisten Gegentore kassiert, zugleich auch zwölf Tore geschossen. Das ist der tiefste Wert nach dem zweitplatzierten Zürich, das nur deren zehn Treffer erzielte. Dennoch will Koller den Aufsteiger keinesfalls unterschätzen: «Sie haben gute Spieler, die nach vorne kombinieren können und das versuchen sie auch immer wieder.» Diesbezüglich sieht er in der Mannschaft ein Abbild des Trainers, Michel Decastel, der als Fussballer selbst gerne den Ball laufen liess und mit dem er einst gemeinsam in der Nationalmannschaft spielte.

Warnung vor dem Xamax-Captain

Und dann warnt Koller explizit vor einem Senior: Raphaël Nuzzolo (in der morgen erscheinenden Schweiz am Wochenende können Sie ein Porträt des 35-jährigen Xamax-Captains lesen). «Er ist sehr erfahren. Zwar fällt er körperlich nicht auf, aber er ist sehr schlitzohrig, steht immer am richtigen Ort, schiesst viele Tore», so Koller. Deshalb müsse man stets hochkonzentriert und fokussiert sein.