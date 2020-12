Mario Dolder ist der Baselbieter Sportler des Jahres

Im Sissacher Schloss Ebenrain wurde am Freitagabend der Baselbieter Sportpreis verliehen. In einem kleinen aber feierlichen Rahmen wurde der Sissacher Biathlet Mario Dolder als Baselbieter Sportler des Jahres 2020 ausgezeichnet. Dolder feierte einige nationale und internationale Erfolge. Sein grösster Erfolg war die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2018. Im März dieses Jahres beendete er seine Karriere.

Auf den beiden Plätzen dahinter landeten die Vereine des LC Therwil und des TV Gelterkinden. Für jahrelanges sportliches Engagement wurden Jürg Chrétien und Willi Wenger mit dem Anerkennungspreis ausgezeichnet. Den Förderpreis gewannen die jungen Nachwuchshoffnungen im Eishockey Caroline Spies und Elvis Schläpfer, sowie der Streetworkout-Athlet Julian Pagel.