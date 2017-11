Eine positive Entwicklung, um eine gute Leistung auch mit dem nötigen «Killerinstinkt» durchzuziehen, gelingt nur über den Kopf. «Man ist zu diesem Zeitpunkt definitiv auch mental müder. Zudem ist das letzte Schiessen auch vom Druck her am schwierigsten», weiss der Baselbieter. Also muss es vom Gefühl her stimmen. Und hier geht Dolders Daumen nach oben. «Ich fühle mich derzeit sehr gut», sagt er kurz vor dem Saisonstart.

Er hat im Sommer bewusst an der Lauftechnik und der Rumpfstabilität gearbeitet, auf grundsätzliche Änderungen oder Experimente aber verzichtet. «In einer Olympiasaison sollte man auf Bewährtes setzen und höchstens optimieren», weiss auch Dolder.

Die letzten Wochen vor dem Weltcupauftakt verbrachten die Biathleten im hohen Norden, selbst wenn die Dunkelheit in Skandinavien in der Vergangenheit dem einen oder anderen aufs Gemüt schlug. Doch im Gegensatz zur Anlage in Lenzerheide kann man im Norden Norwegens auf einem viel grösseren und anspruchsvolleren Loipennetz trainieren.