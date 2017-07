Nach den teilweise überraschenden Abgängen mehrerer wichtiger Stammspieler (Barry, Dünki, Klaus, Limanaj, Müller) haben die Old Boys diese nun mehrheitlich ersetzt - zumindest quantitativ. Sämtliche Neuzugänge kommen aus der unterklassigen 1. Liga, wo die meisten Neuverpflichtungen eher zum ergänzenden Stamm gehörten.

Die beiden vorübergehend verhoffnungsvollsten Zuzüger sind wohl Adrian Fleury von Solothurn und Kaltrim Osaj von Wangen bei Olten. Der 24-jährige Fleury bringt es in seiner Karriere auf 124 Erstliga-Einsätze und erzielte dabei 22 Tore. Zudem schnupperte der zentrale Mittelfeldspieler bei Biel bereits Luft in der Challenge League. Der 20-jährige Osaj ist auf der rechten Seite einsetzbar und bringt es auf knapp 70 Einsätze in der 1. Liga. Er durchlief wie die meisten Neuzugänge auch die Solothurn-Juniorenabteilung, wo OB-Trainer Aziz Sayilir zwischen 2009 und 2014 tätig war, ehe er noch anderthalb Jahren das Fanion Team des FCS übernahm.

Weitere Verpflichtungen sollen folgen

Mit Edonis Asani und Rafael Disler kommen wie Fleury zwei weitere Spieler von Solothurn. Die 19-Jährigen gehörten beide jedoch nur zum erweiterten Stamm und spielten selten über 90 Minuten. Auf der Torhüter-Position wird sich neu Niklaus Lindenthal (von SR Delémont, ex-FCB und -Concordia) mit der bisherigen Nummer zwei Sandro Keller einen heissen Kampf um den Stammplatz liefern. Zu guter Letzt kommt ex-FCB-Junior Ruben Kotlar von der U21 des FC St. Gallen, wo der Mittelfeldspieler im vergangenen Jahr nur höchst sporadisch zum Einsatz kam.

Die Transfers, insbesondere die Abgänge von in der Region wohnhaften Spielern zu ähnlich starken Klubs wie die Old Boys (Dünki zu YF Juventus Zürich, Müller zum SC Cham) lassen auf einen Sparkurs der Basler schliessen. Von den Neuzugängen darf man gespannt sein, ob diese sich an die doch klar stärkere Promotion League gewöhnen können. OB-Sportchef Rafet Öztürk bestätigt jedoch, dass bis Ende Juli noch zwei bis drei weitere Verpflichtungen folgen dürfen. Ehemalige Super-League-Spieler („gescheiterte Profis“) sollen keine mehr geholt werden. Man wolle nur noch auf „sportliche Aspekte achten“. Die Gelbschwarzen haben in den vergangenen Jahren meist während der Saison noch hochkarätige Transfers wie die Verpflichtungen von Muhamed Demiri, Oliver Klaus oder Serkan Sahin getätigt.